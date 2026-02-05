LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30, FCSB și FC Botoșani se întâlnesc într-o veritabilă ”finală” pentru calificarea în play-off în ultimul meci din etapa 25 din Superligă.

Cinci victorii, trei remize și patru înfrângeri este palmaresul înregistrat de roș-albaștri în ediția curentă pe teren propriu. De partea cealaltă, botoșănenii s-au impus în patru dintre cele 12 deplasări, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 29 de ori, de 21 de ori s-au impus bucureștenii, de trei ori au câștigat botoșănenii, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate.

Acum un deceniu a fost nebunie: 8 goluri în FCSB - FC Botoșani

Prima confruntare a avut loc pe 22 septembrie 2013, FC Botoşani - FCSB 1-2, marcatori Ciprian Dinu, respectiv Lukasz Szukala şi Federico Piovaccari.

Cea mai mare diferenţă de scor s-a înregistrat în returul stagiunii 2013-2014, pe 31 martie, FCSB - FC Botoşani 4-0.

Cele mai multe goluri s-au marcat pe 8 noiembrie 2015, FCSB - FC Botoşani 5-3.

FC Botoșani - FCSB a fost 3-1 în tur

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 19 septembrie 2025, FC Botoșani - FCSB 3-1 (Andrei Dumiter, Mykola Kovtaliuk - dublă / Daniel Bîrligea).

Acesta a fost doar al doilea succes reușit de antrenorul Leo Grozavu în cele 16 confruntări cu gruparea roș-albastră, în rest, palmaresul actualului tehnician al moldovenilor mai cuprinde cinci remize și nouă înfrângeri. Info: LPF

