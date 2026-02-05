Dennis Politic nu se mai află în planurile lui FCSB, chiar dacă roș-albaștrii au plătit un milion de euro plus Musi în schimbul fotbalistului de 25 de ani.

Campioana României a rezolvat și o mutare care va întări lotul antrenat de Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

FCSB a rezolvat două mutări! Unul IN, altul OUT

Kevin Ciubotaru s-a decis și vrea să meargă la FCSB încă din această iarnă, iar Claudiu Rotar, oficialul lui Hermannstadt, a anunțat intenția fundașului stânga.

Campioana României l-a dorit în trecut pe jucătorul de 22 de ani, și se înțelesese cu FC Hermannstadt pentru achitarea clauzei de reziliere în valoare de 450.000 de euro. Mutarea intrase în impas din cauza refuzului jucătorului, care visa la un transfer în străinătate.

FCSB a rezolvat transferul jucătorului de 22 de ani și s-a înțeles cu FC Hermannstadt pentru a-l ceda, sub formă de împrumut, și pe Dennis Politic până la finalul acestui sezon, conform GSP.ro.

Astfel, campioana României va avea doi fundași stânga de calitate: Risto Radunovic și Kevin Ciubotaru, dar îi va da șansa să joace mai mult și lui Dennis Politic.

Fotbalistul adus de la Dinamo a jucat doar 687 de minute pentru campioana României și marcat trei goluri fără să ofere vreo pasă decisivă, în cele 24 de partide în care a evoluat.

Cifrele lui Ciubotaru

Cotat la 400.000 de euro, Kevin Ciubotaru a devenit un om de bază la Sibiu. În actuala stagiune, fundașul a bifat 23 de apariții în SuperLiga și Cupa României, reușind să marcheze două goluri și să ofere o pasă decisivă, totalizând peste 1.800 de minute pe gazon.

Jucătorul format la academii din străinătate (Italia, Austria sau Scoția) mai are contract cu Hermannstadt până în vara anului 2028.