Kennedy Boateng a fost omul meciului în partida Farul - Dinamo 2-3, în care a marcat o dublă. Evoluția sa i-a adus un elogiu din partea lui Florin Prunea.

Florin Prunea, impresionat de Kennedy Boateng după Farul - Dinamo 2-3

Fostul portar al naționalei României și al lui Dinamo a subliniat faptul că șefii „câinilor roșii” trebuie să îi prelungească angajamentul lui Boateng, care va expira la finalul sezonului curent.

„M-a impresionat Boateng. Este o fiară, e incredibil. E un jucător extraordinar. Este cel mai bun fundaș central din România. Trebuie făcut ceva, trebuie să continue la Dinamo”

Știi ce-i poate oferi Dinamo? Titlul. Atunci ai avea argumente ca să-l convingi. Hai, nu titlul, dar măcar cupele europene și tot ar fi bine pentru el”, a transmis Florin Prunea, conform digisport.ro.

Desfășurarea de forțe din Farul - Dinamo 2-3

Dinamo a învins miercuri seara, în deplasare, scor 3-2, Farul, în etapa a 25-a din Superligă. A fost un meci alert la Ovidiu, început cu ocazii de ambele părţi. Musi a şutat în minutul 5, dar Buzbuchi a respins, iar Grigoryan a lovit transversala cinci minute mai târziu.

Primul gol a picat în minutul 25, când Alibec a trimis foarte bine o pasă şi Radaslavescu a înscris. Egalarea s-a produs în minutul 45. După un corner al lui Soro, Boateng a marcat cu o lovitură de cap. Constănţenii au primit un penalty după verificarea VAR, pentru o lovitură aplicată peste faţă, de Stoinov lui Gustavo Marins, iar Larie a transformat fără emoţii în minutul 71.

Boateng a reuşit dubla în minutul 75, dar jucătorii lui Kopic au dat lovitura pe final, prin Alexandru Pop, care a înscris din unghi şi a închis tabela: Farul – Dinamo 2-3.

În clasament, Dinamo e pe locul al doilea, cu 48 de puncte, în spatele Rapidului, care are acelaşi număr de puncte. Farul rămâne cu 34 de puncte, pe locul 10.

Echipele din Farul - Dinamo 2-3