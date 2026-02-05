După ce a ”boicotat” meciul precedent au Al-Riyadh, Ronaldo își menține decizia: nu vrea să joace nici în această etapă, pe care Al-Nassr o va disputa cu Al-Ittihad, scrie Mundo Deportivo.

Starul portughez ar vrea să-i forțeze pe șefii clubului să-l lase să plece de la echipă pe finalul acestei perioade de transferuri, chiar dacă acesta are un contract fabulos, cu 200 de milioane de euro pe an, fiind cel mai bine plătit fotbalist în activitate.

Cristiano Ronaldo a decis: schimbă echipa!

Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite (PIF) a reușit să-l supere pe starul lusitan. Mai exact, Ronaldo ar acuza entitatea statală saudită, care conduce majoritatea cluburilor de primă ligă, că o favorizează pe Al-Hilal.

Acesta ar fi motivul pentru care Ronaldo ar vrea să plece într-un alt campionat. Având în vedere că fereastra de transferuri s-a închis în majoritatea campionatelor din Europa, portughezul nu ar avea prea multe opțiuni. În ultima vreme s-a zvonit că Inter Miami ar fi interesată de CR7, unde ar putea fi coleg cu eternul rival Leo Messi.

În cei ani petrecuți la Al-Nassr, Cristiano Ronaldo nu a reușit să câștige niciun trofeu, aspect care, cu siguranță, a contribuit în decizia luată.

Cristiano Ronaldo are 18 goluri și trei pase decisive în 22 de meciuri jucare pentru Al-Nassr în acest sezon. 12 milioane de euro este cota lusitanului la 41 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.