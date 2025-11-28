Fost internațional român cu șase prezențe la prima reprezentativă a României, Costel Pană a vorbit în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, printre altele, și despre Dinamo.



Pană a luat parte la triumful lui Dinamo din 1992, când gruparea din Ștefan cel Mare cucerea titlul în România fără meci pierdut!



Costel Pană laudă un club din Superliga: ”Se bate la titlu! Pe 1 sau 2 termină”



Cât despre actualul sezon, Pană consideră că Dinamo este una dintre echipele care se pot lupta la câștigarea titlului. Fostul internațional român a explicat că Zeljko Kopic, antrenorul croat din Ștefan cel Mare, este principalul atuu pe care ”câinii” îl au.



”(n.r. Pe ce loc termină Dinamo?) Pe 1 sau 2! O văd bătându-se la titlu, da. (n.r. Care e principalul atuu?) Antrenorul. Mai au sincope, într-adevăr, o repriză joacă mai bine, alta mai rău, dar lucrurile astea sunt inevitabile în viața unei echipe.



Dacă Dinamo reușește să mai transfere trei jucători, un atacant central, un mijlocaș ofensiv și încă un fundaș... Eu zic că ce a reușit Kopic nu poate reuși oricine. Și vreau să spun că trebuie felicitați conducătorii de la Dinamo, au fost inspirați cu el.



Parcursul lui a fost nesperat de mulți dinamoviști, trebuie să recunoaștem asta. În condițiile în care el spune de câțiva ani că mai are nevoie de jucători”, a spus Costel Pană la Poveștile Sport.ro.

