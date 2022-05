Atacantul albanez a semnat cu gruparea din Ștefan cel Mare în 1991, fiind remarcat de Florin Halagian la un meci U21 între naționala Germaniei și cea a Albaniei. Demollari a jucat din 1991 până în 1995 în tricoul lui Dinamo, timp în care a câștigat și titlul de campion.

Legenda dinamovistă, dezvăluiri despre momentele petrecute în Ștefan cel Mare



Sulejman Demollari a vorbit cu reporterul PRO TV, Adi Costeiu, pentru „Interviul de 10”, povestind momentele pe care le-a petrecut în România, amintindu-și cu drag și melancolie perioada în care a jucat pentru Dinamo.

„Eu sunt aici, după cum se vede, lucrez la federația albaneză. Îmi este dor de România, eu am trecut prin momente frumoase în România, în primul rând sunt și campion cu legenda Dinamo București și am petrecut ani frumoși acolo.

A venit o ofertă, după cum știți, după Revoluția noastră, a existat o ieșire pentru noi, fotbaliștii să jucăm în afara țării și mi-a plăcut. Primul antrenor a fost Mircea Lucescu, după aceea a venit Florin Halagian și a mers bine. Eu am ajuns la Dinamo, e adevărat, a fost o echipă mare, toți jucătorii erau la naționale.

La naționala de tineret, eu la naționala albaneză și cu portarul, a fost o echipă foarte puternică, împreună cu Steaua, Rapid, Craiova. Dar Dinamo a avut un lot foarte puternic, sunt jucători, Dorinel Munteanu, Gică Mihali, portari Stelea, Prunea. A fost o echipă extraordinară.

Eu am fost un tip foarte liniștit, am mers foarte bine cu toții, țin minte că Mihăescu făcea multe glume, făcea atmosfera în echipă. Am fost în cameră cu frații Pană și cu alții, am petrecut timp foarte frumos.

Nu a fost greu să învăț română pentru că eu am stat întotdeauna cu băieții, cu românii. M-au ajutat mult, și în hotel, în cameră și pe teren”, a declarat Sulejman Demollari la „Interviul de 10”.

Sulejman Demollari a explicat momentul în care fanii dinamoviști i-au dedicat sloganul: „Demollari omoară militarii!”



Totodată, întrebat despre sloganul pe care i l-au dedicat fanii dinamoviști, Demollari a povestit cum s-a desfășurat meciul în urma căruia l-a obținut.

„Știi de ce? Îmi amintesc că a fost primul derby, în stadionul nostru, în Groapă, în Ștefan cel Mare, a fost Dinamo - Steaua. Noi am învins cu 1-0, prin golul meu. Atunci, suporterii dinamoviști, știți cum sunt, e una dintre cele mai frumoase galerii din Europa, mi-au oferit acest slogan”, a adăugat fostul fotbalist al „câinilor”.

Meciul despre care a vorbit Demollari este duelul din 1991, Dinamo - Steaua. Albanezul le-a adus victoria dinamoviștior în derby-ul cu rivalii roș-albaștri, prin golul marcat din penalty. În acel sezon, Dinamo a câștigat titlul în prima ligă.