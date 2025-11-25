Costel Pană a reușit să aducă sclipiri în jocul lui Dinamo în sezonul 1991 -1992, când echipa din Ștefan cel Mare cucerea titlul în România fără meci pierdut. Cu o linie de mijloc senzațională, cu Demollari, Gerstenmajer și Moga în atac, Dinamo a făcut spectacol într-un sezon în care și-a dominat adversarele.

Costel Pană, campion cu Dinamo în 1992, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

La Poveștile Sport.ro, Costel Pană, fost jucător la Neuchatel Xamax, vorbește despre reperele carierei, despre fotbalul din anii '80 - '90, dar și despre actuala echipă a roș-albilor. Tot în emisiunea lui Andru Nenciu, Costel Pană rememorează duelul cu brazilianul Branco, fotbalist campion mondial în 1994, după victoria cu Italia.

