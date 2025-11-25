VIDEO EXCLUSIV Costel Pană, campion cu Dinamo în 1992, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

Fostul mijlocaș e invitat la Poveștile Sport.ro, emisiune transmisă de Sport.ro, VOYO și You Tube Sport.ro.

Costel PanăDinamoPoveștile sport.ro
Costel Pană a reușit să aducă sclipiri în jocul lui Dinamo în sezonul 1991 -1992, când echipa din Ștefan cel Mare cucerea titlul în România fără meci pierdut. Cu o linie de mijloc senzațională, cu Demollari, Gerstenmajer și Moga în atac, Dinamo a făcut spectacol într-un sezon în care și-a dominat adversarele.

Costel Pană, campion cu Dinamo în 1992, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

La Poveștile Sport.ro, Costel Pană, fost jucător la Neuchatel Xamax, vorbește despre reperele carierei, despre fotbalul din anii '80 - '90, dar și despre actuala echipă a roș-albilor. Tot în emisiunea lui Andru Nenciu, Costel Pană rememorează duelul cu brazilianul Branco, fotbalist campion mondial în 1994, după victoria cu Italia.

Actual antrenor, Costel Pană dezvăluie momentul în care Târnovanu a fost promovat la Poli Iași și spune cine e cel mai talentat jucător pe care l-a pregătit la naționala de tineret. "Dinamo termină campionatul pe locul 1 sau pe locul al doilea", a declarat la Poveștile Sport.ro Costel Pană, fost internațional cu șase meciuri și un gol în prima reprezentativă a României.

Cine era cel mai dur adversar, ce antrenor făcea spectacol la 5 contra 2, portarul care 'avea o poziționare fantastică' și golgheterul României rămas în străinătate sunt alte subiecte discutate la Poveștile Sport.ro, emisiune transmisă de Sport.ro și VOYO.

  • Cine a fost cel mai ambițios coleg
  • Ce făcea Rădoi la antrenamente
  • Cum era Adi Matei în meciuri, dar și la pregătire
  • Meciul cu Sporting Lisabona
  • Talentul Cristi Tănase
  • Echipa la care și-ar fi dorit să joace Costel Pană: "Nu s-au înțeles la bani"
  • "Înainte să ajung la Dinamo, puteam să joc la Craiova" / "Sorin Cârțu m-a luat în lot, dar nu m-am acomorat cu ei"

Costel Pană, la Poveștile Sport.ro

  • Costel pana povestile sport 5
Premier League a dezvăluit ce s-a întâmplat în camera VAR după ce Gueye și-a lovit un coechipier în Manchester United - Everton
Cîrjan, nemulțumit după remiza de la Botoșani: "Meritam mai mult!" Ce le-a lipsit "câinilor"?
Scene uluitoare în Premier League: Idrissa Gueye, roșu direct contra lui United după ce și-a pălmuit colegul
Avertisment pentru Louis Munteanu, după ce s-a scris de oferta din SUA: „Sper să nu se ducă! Nu e pentru el”
FC Botoșani - Dinamo 1-1! Eurogolul lui Mailat a cântărit pe tabelă cât asediul „câinilor roșii”
Florin Cernat anunță o schimbare majoră la FCSB: ”Vom avea altă față!”
