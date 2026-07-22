Mățan, transferat în aceeași perioadă de mercato cu Lewandowski și Griezmann
Liber de contract din această vară, după ce s-a despărțit de grecii de la Panetolikos, Alexandru Mățan este noul jucător al lui St. Louis City SC, unde va fi coleg de Roman Burki (ex-Young Boys, Grasshoppers, Freiburg, B. Dortmund), Eduard Lowen (ex-FC Nurnberg, Hertha Berlin, FC Augsburg, VfL Bochum), Marcel Hartel (ex-FC Koln, Union Berlin, Arminia Bielefeld, FC St. Pauli) și Timo Baumgartl (ex-VfB Stuttgart, PSV Eindhoven, Union Berlin, Schalke).
Mijlocașul ofensiv a mai evoluat în campionatul nord-american, pentru Columbus Crew (2021-2024 / 117 meciuri și 8 goluri / câștigător al MLS Cup 2023, Campeones Cup 2021 și League Cup 2024, finalist al CONCACAF Champions Cup și Campeones Cup 2024). Deocamdată, echipa din Missouri ocupă locul al zecelea în clasamentul MLS Western Conference, dar păstrează șanse de calificare în play-off.
În această vară, în MLS au mai fost transferați jucători cu CV-uri importante, precum Robert Lewandowski (FC Barcelona), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Eric Bailly (Real Oviedo), Allan Saint-Maximin (Lens) sau Brais Mendez (Real Sociedad).
Transferurile realizate de echipele din Major League Soccer, în actuala perioadă de transferuri:
Robert Lewandowski (37 de ani) - de la FC Barcelona la Chicago Fire / gratis
Antoine Griezmann (35 de ani) - de la Atletico Madrid la Orlando City / gratis
Junior Alonso (33 de ani) - de la Atletico Mineiro la Atlanta United / gratis
Eric Bailly (32 de ani) - de la Real Oviedo la Columbus Crew / gratis
Daniel Britto (32 de ani) - de la San Jose Earthquakes la FC Dallas / 610.000 de euro
Paulo Diaz (31 de ani) - de la River Plate la Atlanta United / gratis
Saba Lobjanidze (31 de ani) - de la Atlanta United la Real Salt Lake City / 550.000 de euro
Angus Gunn (30 de ani) - de la Nottingham Forest la San Jose Earthquakes
Allan Saint-Maximin (29 de ani) - de la RC Lens la Charlotte FC / gratis
Brais Mendez (29 de ani) - de la Real Sociedad la Columbus Crew / 6 milioane de euro
Kai Wagner (29 de ani) - de la Birmingham City la Philadephia Union / 3.5 milioane de euro
Emir Karic (29 de ani) - de la Sturm Graz la Sporting Kansas City / 450.000 de euro
Przemyslaw Placheta (28 de ani) - de la Oxford United la Austin FC / gratis
Yevgen Cheberko (28 de ani) - de la Columbus Crew la Los Angeles FC / gratis
Andre Dozzell (27 de ani) - de la Portsmouth FC la DC United / gratis
Andres Herrera (27 de ani) - de la River Plate la Columbus Crew / 1 milion de euro
Daryl Dike (26 de ani) - de la West Bromwich Albion la Olando City / gratis
Elias Saad (26 de ani) - de la FC Augsburg la Nashville SC / împrumutat
Or Blorian (26 de ani) - de la Hapoel Beer Sheva la Sporting Kansas City / gratis
Ian Murphy (26 de ani) - de la Colorado Rapids la San Diego FC / gratis
Alexandru Mățan (26 de ani) - Panetolikos la St. Louis City / gratis
Moises Mosquera (25 de ani) - de la FC Juarez la Sporting Kansas City / 3.6 milioane de euro
Daniel Pereira (25 de ani) - de la Austin FC la CF Montreal / 1.9 milioane de euro
Duncan McGuire (25 de ani) - de la Orlando City la Houston Dynamo / 1.1 milioane de euro
Lautaro Giaccone (25 de ani) - de la Argentinos Juniors la Columbus Crew / împrumutat
Nelson Palacio (25 de ani) - de la Real Salt Lake City la Toronto FC / 1 milion de euro
Loic Williams (24 de ani) - de la Granada CF la Colorado Rapids / 3 milioane de euro
Benie Traore (23 de ani) - de la FC Basel la New York City / 9 milioane de euro
Nathan Ordaz (22 de ani) - de la Los Angeles FC la DC United / 2.1 milioane de euro
Zach Zengue (22 de ani) - de la Columbus Crew la St. Louis City FC / împrumutat, 50.000 de euro
Juan Jose Arias (22 de ani) - de la Atletico Nacional Medellin la Real Salt Lake City / 1.7 milioane de euro
Luka Jovanovic (21 de ani) - de la Adelaide United la San Jose Earthquakes / 600.000 de euro