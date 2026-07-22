Mățan, transferat în aceeași perioadă de mercato cu Lewandowski și Griezmann

Liber de contract din această vară, după ce s-a despărțit de grecii de la Panetolikos, Alexandru Mățan este noul jucător al lui St. Louis City SC, unde va fi coleg de Roman Burki (ex-Young Boys, Grasshoppers, Freiburg, B. Dortmund), Eduard Lowen (ex-FC Nurnberg, Hertha Berlin, FC Augsburg, VfL Bochum), Marcel Hartel (ex-FC Koln, Union Berlin, Arminia Bielefeld, FC St. Pauli) și Timo Baumgartl (ex-VfB Stuttgart, PSV Eindhoven, Union Berlin, Schalke).

Mijlocașul ofensiv a mai evoluat în campionatul nord-american, pentru Columbus Crew (2021-2024 / 117 meciuri și 8 goluri / câștigător al MLS Cup 2023, Campeones Cup 2021 și League Cup 2024, finalist al CONCACAF Champions Cup și Campeones Cup 2024). Deocamdată, echipa din Missouri ocupă locul al zecelea în clasamentul MLS Western Conference, dar păstrează șanse de calificare în play-off.

În această vară, în MLS au mai fost transferați jucători cu CV-uri importante, precum Robert Lewandowski (FC Barcelona), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Eric Bailly (Real Oviedo), Allan Saint-Maximin (Lens) sau Brais Mendez (Real Sociedad).

Transferurile realizate de echipele din Major League Soccer, în actuala perioadă de transferuri:

Robert Lewandowski (37 de ani) - de la FC Barcelona la Chicago Fire / gratis

Antoine Griezmann (35 de ani) - de la Atletico Madrid la Orlando City / gratis

Junior Alonso (33 de ani) - de la Atletico Mineiro la Atlanta United / gratis

Eric Bailly (32 de ani) - de la Real Oviedo la Columbus Crew / gratis

Daniel Britto (32 de ani) - de la San Jose Earthquakes la FC Dallas / 610.000 de euro

Paulo Diaz (31 de ani) - de la River Plate la Atlanta United / gratis

Saba Lobjanidze (31 de ani) - de la Atlanta United la Real Salt Lake City / 550.000 de euro

Angus Gunn (30 de ani) - de la Nottingham Forest la San Jose Earthquakes

Allan Saint-Maximin (29 de ani) - de la RC Lens la Charlotte FC / gratis

Brais Mendez (29 de ani) - de la Real Sociedad la Columbus Crew / 6 milioane de euro

Kai Wagner (29 de ani) - de la Birmingham City la Philadephia Union / 3.5 milioane de euro

Emir Karic (29 de ani) - de la Sturm Graz la Sporting Kansas City / 450.000 de euro

Przemyslaw Placheta (28 de ani) - de la Oxford United la Austin FC / gratis

Yevgen Cheberko (28 de ani) - de la Columbus Crew la Los Angeles FC / gratis

Andre Dozzell (27 de ani) - de la Portsmouth FC la DC United / gratis

Andres Herrera (27 de ani) - de la River Plate la Columbus Crew / 1 milion de euro

Daryl Dike (26 de ani) - de la West Bromwich Albion la Olando City / gratis

Elias Saad (26 de ani) - de la FC Augsburg la Nashville SC / împrumutat

Or Blorian (26 de ani) - de la Hapoel Beer Sheva la Sporting Kansas City / gratis

Ian Murphy (26 de ani) - de la Colorado Rapids la San Diego FC / gratis

Alexandru Mățan (26 de ani) - Panetolikos la St. Louis City / gratis

Moises Mosquera (25 de ani) - de la FC Juarez la Sporting Kansas City / 3.6 milioane de euro

Daniel Pereira (25 de ani) - de la Austin FC la CF Montreal / 1.9 milioane de euro

Duncan McGuire (25 de ani) - de la Orlando City la Houston Dynamo / 1.1 milioane de euro

Lautaro Giaccone (25 de ani) - de la Argentinos Juniors la Columbus Crew / împrumutat

Nelson Palacio (25 de ani) - de la Real Salt Lake City la Toronto FC / 1 milion de euro

Loic Williams (24 de ani) - de la Granada CF la Colorado Rapids / 3 milioane de euro

Benie Traore (23 de ani) - de la FC Basel la New York City / 9 milioane de euro

Nathan Ordaz (22 de ani) - de la Los Angeles FC la DC United / 2.1 milioane de euro

Zach Zengue (22 de ani) - de la Columbus Crew la St. Louis City FC / împrumutat, 50.000 de euro

Juan Jose Arias (22 de ani) - de la Atletico Nacional Medellin la Real Salt Lake City / 1.7 milioane de euro

Luka Jovanovic (21 de ani) - de la Adelaide United la San Jose Earthquakes / 600.000 de euro