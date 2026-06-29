După patru ani la Barcelona, perioadă în care a contribuit cu goluri importante la performanețele obținute de club pe plan intern, Lewandowski va pleca din postura de jucător liber de contract în Statele Unite.

Asaltat cu propuneri din diferite campionate, Lewandowski a ales Chicago Fire și va juca în campionatul în care evoluează Leo Messi și Luis Suarez. Acordul a fost anunțat recent de mai mulți jurnaliști importanți, iar acum a venit și anunțul oficial.

Robert Lewandowski e jucătorul lui Chicago Fire

În cele patru sezoane petrecute pe Camp Nou, atacantul a adunat 193 de meciuri, 120 de goluri și 24 de pase decisive.

”Robert Lewandowski vine la Chicago! L-am transferat pe Robert Lewandowski, icoană mondială a fotbalului și cel mai bun marcator din istoria Poloniei”, a anunțat clubul.

Alături de Barcelona a cucerit trei titluri în La Liga, trei Supercupe ale Spaniei și o Cupă a Regelui, iar în 2023 a câștigat și trofeul Pichichi, acordat golgheterului campionatului spaniol.

În sezonul recent încheiat, Lewandowski a bifat 43 de apariții în toate competițiile, cu 19 goluri și patru pase decisive. În prezent, atacantul polonez este cotat la 7 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.