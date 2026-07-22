VIDEO EXCLUSIV Campion la turnee de tenis Old Boys, Iosif Rotariu dezvăluie tenismenul celebru pe care l-ar provoca la un meci demonstrativ

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Marcu Czentye
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Iosif Rotariu a dezvăluit numele tenismenului faimos pe care ar vrea să îl înfrunte într-un meci amical.

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Iosif RotariuRoger FedererTenis ATPPoveștile sport.ro
Din articol

De patru ori campion al României și cu 25 de selecții strânse în tricoul echipei naționale, Iosif Rotariu are o pasiune ieșită din comun pentru sport.

Iubește nu doar fotbalul, ci și tenisul, pe care îl practică des, în timpul său liber. Și-a dezvoltat abilitățile până în punctul în care a ajuns multiplu campion de turnee Old Boys, organizate în țară.

Iosif Rotariu l-ar alege pe Roger Federer pentru un meci demonstrativ de tenis

„Am câștigat multe turnee la Old Boys, mi-a plăcut foarte mult. Sunt foarte pasionat de tenis,” a mărturisit Iosif Rotariu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Întrebat de prezentatorul emisiunii Poveștile Sport.ro, Andru Nenciu, care este numele tenismenului celebru alături de care i-ar plăcea să joace un meci amical, Iosif Rotariu l-a ales pe elvețianul Roger Federer.

„Roger Federer. Mi-a plăcut și Stefan Edberg. Dar Federer mi-a plăcut foarte mult, un tip foarte elegant, complet,” a replicat Iosif Rotariu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

37 de meciuri a jucat Iosif Rotariu în tricoul echipei Galatasaray Istanbul, alături de care a câștigat Cupa și Supercupa Turciei.

Iosif Rotariu

  • Fragment pov sport iosif rotariu neymar
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Fragment pov sport iosif rotariu neymar
Foto: Sport.ro.
Iosif Rotariu / Foto: Sport.ro
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Și Emil Săndoi îl preferă tot pe Roger Federer

Invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro, Emil Săndoi l-a apreciat pe Roger Federer drept cel mai elegant tenismen din istorie, un jucător ușor de invidiat pentru ușurința cu care își executa loviturile.

În plus, Săndoi crede că Federer a fost un pionier prin faptul că a jucat tenisul cu o eleganță nemaivăzută până la el. 

„Tenismenul preferat a fost Roger Federer. Naturalețea, suplețea, tehnica, viziunea pe care o avea în teren, eleganța, iar, nu cred că poate să i-o atingă nimeni.

Nu cred că a avut-o nimeni înaintea lui și nici nu cred că poate cineva să se ridice la nivelul ăsta de eleganță, de naturalețe în execuțiile pe care le avea. Incredibil, impresionant,” a răspuns Emil Săndoi, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

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