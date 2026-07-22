De patru ori campion al României și cu 25 de selecții strânse în tricoul echipei naționale, Iosif Rotariu are o pasiune ieșită din comun pentru sport.

Iubește nu doar fotbalul, ci și tenisul, pe care îl practică des, în timpul său liber. Și-a dezvoltat abilitățile până în punctul în care a ajuns multiplu campion de turnee Old Boys, organizate în țară.

Iosif Rotariu l-ar alege pe Roger Federer pentru un meci demonstrativ de tenis

„Am câștigat multe turnee la Old Boys, mi-a plăcut foarte mult. Sunt foarte pasionat de tenis,” a mărturisit Iosif Rotariu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Întrebat de prezentatorul emisiunii Poveștile Sport.ro, Andru Nenciu, care este numele tenismenului celebru alături de care i-ar plăcea să joace un meci amical, Iosif Rotariu l-a ales pe elvețianul Roger Federer.

„Roger Federer. Mi-a plăcut și Stefan Edberg. Dar Federer mi-a plăcut foarte mult, un tip foarte elegant, complet,” a replicat Iosif Rotariu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

37 de meciuri a jucat Iosif Rotariu în tricoul echipei Galatasaray Istanbul, alături de care a câștigat Cupa și Supercupa Turciei.