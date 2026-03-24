Atacantul francez de la Atletico Madrid a ajuns la un acord cu Orlando City și va evolua în Major League Soccer începând cu finalul acestui sezon.

Clubul american l-a dorit insistent în această perioadă, iar în cele din urmă părțile au ajuns la un acord.

Antoine Griezmann a semnat cu Orlando City: „Sunt foarte încântat”

Griezmann a semnat un contract valabil până la finalul sezonului 2027–2028, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Atacantul francez va continua să poarte tricoul cu numărul 7.

„Sunt foarte încântat să încep acest nou capitol al carierei mele la Orlando City. Încă de la primele discuții cu clubul am simțit o ambiție puternică și o viziune clară pentru viitor”, a declarat Griezmann, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.