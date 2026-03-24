OFICIAL Gata! Antoine Griezmann a plecat de la Atletico și a semnat cu noua echipă: „Sunt foarte încântat"

Antoine Griezmann și-a decis viitorul. 

Atacantul francez de la Atletico Madrid a ajuns la un acord cu Orlando City și va evolua în Major League Soccer începând cu finalul acestui sezon.

Clubul american l-a dorit insistent în această perioadă, iar în cele din urmă părțile au ajuns la un acord, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Antoine Griezmann a semnat cu Orlando City: „Sunt foarte încântat”

Griezmann a semnat un contract valabil până la finalul sezonului 2027–2028, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Atacantul francez va continua să poarte tricoul cu numărul 7.

„Sunt foarte încântat să încep acest nou capitol al carierei mele la Orlando City. Încă de la primele discuții cu clubul am simțit o ambiție puternică și o viziune clară pentru viitor”, a declarat Griezmann, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

În actualul sezon, francezul a bifat 43 de meciuri pentru Atletico, în care a marcat 13 goluri și a oferit patru pase decisive. Potrivit Transfermarkt, atacantul este cotat în prezent la aproximativ 10 milioane de euro.

În 2019, atacantul francez a fost protagonistul unui transfer de senzație la Barcelona. Catalanii au plătit nu mai puțin de 120 de milioane de euro, o sumă fabuloasă, care l-a făcut pe Griezmann al doilea cel mai scump jucător din istoria clubului.

Evoluțiile sale nu au fost pe măsura așteptărilor, iar doi ani mai târziu a fost cedat la Atletico Madrid pentru o sumă care a ajuns la 32 de milioane de euro.

Cea mai bună perioadă din cariera lui Griezmann a fost la Atletico Madrid, unde a strâns 480 de meciuri și a marcat de 210 ori, cifră la care se adaugă și 95 de pase decisive, în toate competițiile.

