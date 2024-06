Lewandowski a văzut că Mbappe va evolua cu mască împotriva Poloniei și a reacționat imediat

Kylian Mbappe a suferit o fractură la nas în primul meci al Franței la EURO, împotriva Austriei. Această accidentare l-a ținut înafara terenului pentru al doilea meci împotriva Olandei, terminat cu scorul de 0-0.

Robert Lewandowski, care a trecut printr-o situație similară în cariera sa, și-a împărtășit experiențele în cadrul unei conferințe de presă.

Atacantul polonez a suferit o accidentare la nas și la pomete într-un meci din Cupa Germaniei, pe vremea când evolua pentru Bayern Munchen împotriva celor de la Borussia Dortmund, în primăvara anului 2015. Atacantul polonez a fost nevoit să poarte o mască de protecție în semifinala Champions League din același an, împotriva Barcelonei.

„Când trebuia să port mască, mă jena destul de rău, mai ales în suprafața de pedeapsă, era complicat, nu puteam vedea bine, îmi reducea câmpul vizual. Este o chestiune de câteva milisecunde, dar poate încetini un jucător. Este o provocare, nu este plăcut, dar, desigur, sănătatea unui jucător este mai importantă. Într-o competiție, emoțiile sunt foarte mari și toată lumea vrea să joace cu orice preț. Înțeleg dificultățile cu care se confruntă”, a explicat Lewandowski.

Mbappé will play against you with a mask.

Lewandowski: "Playing with a mask is not fun, especially for a striker. It was a challenge for me. I remember it perfectly." pic.twitter.com/QDeuaCXP4B