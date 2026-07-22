Cotat la 45 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Romero a terminat cu Tottenham pe locul 17 în Premier League, eșalonul de elită al Angliei care poate fi urmărit în exclusivitate în România doar pe VOYO.

Căpitanul londonezilor a fost prezent și la Cupa Mondială 2026 alături de finalista Argentina. A jucat în aproape fiecare meci, în afară de cel cu Iordania din faza grupelor (3-1).

Fabrizio Romano a făcut anunțul despre Romero! Ce se întâmplă cu transferul la Inter

După vacanță, se pare că Romero nu se va întoarce la Londra. Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a explicat pe rețelele social media că stoperul cu certitudine va pleca de la Tottenham.

Inter este una dintre echipele care-l vor pe Romero. ”Se lucrează la o posibilă tranzacție, negocierile directe cu jucătorul vor urma în curând”, a punctat Fabrizio Romano.

Și FC Barcelona ia în considerare un transfer al lui Romero, dar doar în cazul în care va rămâne fără fundași centrali

Cristian Romero pleacă de la Tottenham după 156 de apariții în toate competițiile, 13 goluri și șapte pase decisive bifate în 13.000 de minute petrecute în echipamentul clubului londonez.