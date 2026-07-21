Alex Mățan, noul jucător al lui St. Louis City

Liber de contract din această vară, după ce s-a despărțit de grecii de la Panetolikos, Alexandru Mățan este noul jucător al lui St. Louis City. Clubul din MLS a postat un teaser sugestiv în care anunță sosirea românului.

La noua echipă, Mățan va fi coleg cu Roman Burki (35 de ani), portarul elvețian care a strâns peste 200 de meciuri la Borussia Dortmund și este căpitanul lui St. Louis City. Antrenorul clubului din MLS este francezul Yoann Damet (36 de ani).