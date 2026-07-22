După o stagiune precedentă în care a ratat play-off-ul, dar a salvat sezonul prin accederea în cupele europene pe ruta play-out-ului, FCSB se pregătește de noul sezon cum doar ea știe mai bine: mutări peste mutări.

Ronny Labonne, Eddy Gnahore, Aymen Boutoutaou și Luca Stancu sunt jucătorii aduși până acum de gruparea roș-albastră

FCSB mai pregătește însă un transfer. E vorba despre Dylan Batubinsika (30 de ani), un fundaș central congolez născut în Franța care a fost prezent la Cupa Mondială 2026 alături de naționala sa, dar a văzut toate meciurile de pe bancă.

Conform Fanatik, Dylan Batubinsika, stoperul cotat la 600.000 de euro de site-urile de specialitate, va încasa un salariu lunar de 25.000 de euro la echipa pregătită de Marius Baciu.

Batubinsika s-a format în academia lui Paris Saint-Germain și a mai jucat la Antwerp, Famalicao, Maccabi Haifa, Saint-Etienne și AE Larisa. Cele mai multe meciuri le-a strâns în Belgia: 85, în perioada 2017-2021.

Gigi Becali: ”Mi-a zis MM: 'Gata, am rezolvat cu fundașul central'”

Mihai Stoica l-a anunțat pe finanțatorul de la FCSB că a rezolvat transferul fundașului central, însă Gigi Becali nu a dezvăluit și numele fotbalistului. Cel mai probabil este însă vorba despre congolezul Dylan Batubinsika.

De asemenea, patronul fostei campioane a României a anunțat că în zilele următoare va semna și un atacant central cu FCSB.

”Eu i-am spus așa lui MM: 'Fundaș central și atacant trebuie. Fă ce vrei, acum mă depășește pe mine. Fotbalul e deja prea avansat, nu mai știu, nu mă pricep'. MM trebuie să facă. Azi (n.r. marți, 21 iulie) mi-a zis: 'Gata, am rezolvat cu fundașul central!'. Acum mai trebuie un atacant, un vârf. A zis că este în negocieri cu un atacant.

Nu putem să fim noi mai hoți decât ei la negocieri. Oamenii au experiență, au mai mulți ani de experiență decât noi. Așteptăm și noi la pândă”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.