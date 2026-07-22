Levski - U Craiova, de la 20:30. Echipe probabile + ce cotă au acum oltenii la calificare. Pronosticul lui Dan Chilom

Levski - U Craiova, de la 20:30. Echipe probabile + ce cotă au acum oltenii la calificare. Pronosticul lui Dan Chilom Liga Campionilor
SPORT.RO
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Levski - U Craiova | Analiza lui Dan Chilom.

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Liga Campionilorlevski"U" CraiovaCote pariuriEchipe probabiledan chilom
Din articol

de Dan Chilom

După ce au trecut de bielorușii de la Vitebsk cu scorul general de 5-1, oltenii dau piept în turul secund de calificare UCL cu campioana Bulgariei, Levski, formație care a reușit să doboare supremația celor de la Ludogorets după 14 sezoane.  

Levski - U Craiova | Echipe probabile

În prima etapă din întrecerile domestice, ambele combatante și-au câștigat partidele: Levski 2-1 contra celor de la Dunav Ruse, iar Craiova 4-0 contra lui UTA.

Echipe probabile

Levski Sofia: Vutsov - Kamdem, Dimitrov, Makoun, Maicon - Oko-Flex, Bouras, Serginho, Bala - Reinaldo, Perea

Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Screciu, Rus - Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu - Etim, Nsimba, Baiaram

În cazul în care campioana României trece mai departe, va da piept cu învingătoarea “dublei” dintre Omonia Nicosia (Cipru) sau Kairat Almaty (Kazahstan). 

În cazul în care echipa lui Coelho va fi eliminată, va continua în Europa League, și va întâlni pierzătoarea din “dubla” de UCL dintre Sabah (Azerbaijan) și KuPS (Finlanda). 

Levski - U Craiova | Cote pariuri

Casele de pariuri o dau favorită în prima manșă pe campioana Bulgariei, cu o cotă de 2.10 

Oltenii au 3.80 pentru un succes 

Egalul - 3.25 

Pariul “ambele echipe marchează” - 1.78 

La calificare, un pic surprinzător, book-makerii o văd favorită tot pe Levski.

Craiova merge mai departe- 2.05 

Levski merge mai departe - 1.70

Partida se va desfășura pe Georgi Asparuhov din Sofia, un stadion vechi,cu o capacitate de 17.000 de locuri, cu un gazon prost, care ar putea fi un aliat pentru echipa bulgară. 

Meciul va fi condus de un arbitru din Suedia, Adam Ladeback, care acordă în medie 3,59 cartonașe galbene pe meci, și 0,22 roșii. 

Sugestia Sport.ro: 

Ambele echipe marchează 

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