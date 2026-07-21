Gigi Becali a anunțat că responsabilitatea de a realiza transferurile roș-albaștrilor i-a revenit exclusiv lui Mihai Stoica, iar președintele Consiliului de Administrație de la FCSB i-a dat o veste bună în cursul zilei de marți.

Gigi Becali a confirmat transferul lui Dylan Batubinsika

Mihai Stoica l-a anunțat pe finanțatorul de la FCSB că a rezolvat transferul fundașului central, însă Gigi Becali nu a dezvăluit și numele fotbalistului.

Cel mai probabil este vorba despre congolezul Dylan Batubinsika, fundașul central care a fost prezent și la Cupa Mondială, unde nu a prins însă niciun minut pe teren.

De altfel, finanțatorul roș-albaștrilor a anunțat că în zilele următoare va semna și un atacant central.

”Eu i-am spus așa lui MM: <<Fundaș central și atacant trebuie. Fă ce vrei, acum mă depășește pe mine. Fotbalul e deja prea avansat, nu mai știu, nu mă pricep>>. MM trebuie să facă. Azi mi-a zis: 'Gata, am rezolvat cu fundașul central!'. Acum mai trebuie un atacant, un vârf. A zis că este în negocieri cu un atacant.

Nu putem să fim noi mai hoți decât ei la negocieri. Oamenii au experiență, au mai mulți ani de experiență decât noi. Așteptăm și noi la pândă”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.