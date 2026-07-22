VIDEO EXCLUSIV Dorin Goian lansează un avertisment înainte de FCSB - Auda: "Nicio secundă să nu creadă asta"

Dorin Goian lansează un avertisment înainte de FCSB - Auda: &quot;Nicio secundă să nu creadă asta&quot; Conference League
SPORT.RO
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FCSB va debuta în Conference League cu un duel împotriva letonilor de la FK Auda, în turul 2 preliminar din Conference League.

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Dorin Goian: "FCSB nu trebuie să se considere nicio secundă favorită la meciul cu Auda"

Formația roș-albastră pare că are un traseu accesibil până în play-off, iar dacă va trece de FK Auda va urma un duel cu învingătoarea din duelul NK Aluminij (Slovenia) - Dinamo City (Albania). În plus, în ultima fază de dinaintea grupei, FCSB își va păstra statutul de cap de serie.

Cu toate acestea, Dorin Goian (45 de ani) trage un semnal de alarmă și susține că FCSB nu ar trebui să se considere favorită în duelul cu Auda. Fostul campion, dublu campion al României cu echipa lui Gigi Becali, amintește despre sezonul modest pe care l-a avut echipa - primul în care a ratat play-off-ul din Superliga.

"Nu putem vorbi despre varianta de a trece în turul următor la pas pentru că nici FCSB nu a rupt gura târgului sezonul trecut. Vor trebui să fie foarte atenți. Trebuie să abordeze meciul foarte, foarte serios, să nu se creadă favoriți nicio secundă. La cum au arătat în sezonul trecut, nu au motive să se creadă favoriți indiferent de adversar.

Ei trebuie să câștige meciul, să acumuleze puncte și să câștige încredere. Dacă se vor califica în grupele Conference League, e clar că vor veni toate la pachet", a spus Dorin Goian, pentru PRO TV.

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Cine este FK Auda, prima adversară a FCSB-ului din turul 2 preliminar al UEFA Conference League

Fondat în 1969, FK Auda este un club din Kekava, localitate aflată în apropierea capitalei Riga.

Deși are o istorie de peste 50 de ani, formația letonă a început să conteze cu adevărat în fotbalul din această țară abia în ultimii ani.

Auda a revenit în prima ligă letonă în 2022, iar în același an a cucerit primul trofeu important din istoria clubului, Cupa Letoniei. Performanța i-a adus și prima participare în cupele europene.

Ulterior, echipa a terminat pe locul 3 în Virsliga atât în 2023, cât și în 2024. În 2025, Auda a câștigat din nou Cupa Letoniei.

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