Gigi Becali anunță o ofertă din MLS pentru jucătorul de la FCSB

Gigi Becali anunță o ofertă din MLS pentru jucătorul de la FCSB Superliga Foto: FCSB (Facebook).
SPORT.RO
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FCSB s-a despărțit de mai mulți jucători în această vară, inclusiv de căpitanul Darius Olaru, iar lista plecărilor se poate extinde.

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FCSBmihai lixandruGigi BecaliMLS
Din articol

După ce l-a vândut pe Darius Olaru în Belgia, la Royale Union Saint-Gilloise, pentru 3 milioane de euro, Gigi Becali anunță acum că are o ofertă și pentru Mihai Lixandru din SUA.

Gigi Becali anunță o ofertă din MLS pentru Mihai Lixandru

Totuși, patronul de la FCSB este sceptic că mutarea se va putea realiza.

"E Lixandru, dar nu știu dacă să cred în oferta asta. E din America, din MLS", a spus Gigi Becali, la Digisport, când a fost întrebat dacă FCSB se mai poate despărți de alți jucători în această vară.

La începutul acestei luni, Gigi Becali a anunțat că Mihai Lixandru și-ar dori să plece de la FCSB, iar suma de transfer a fost stabilită la 500.000 de euro.

Lixandru, folosit ca mijlocaș defensiv sau fundaș central, a crescut la FCSB și a fost împrumutat la formații precum Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Gaz Metan Mediaș sau CS Mioveni. În 2023 a revenit la formația bucureșteană, unde a devenit jucător de bază și a cucerit patru trofee: două titluri în Superliga și două Supercupe ale României.

În sezonul trecut, Mihai Lixandru a jucat în 45 de meciuri pentru FCSB. Mijlocașul a marcat 4 goluri și a reușit 3 pase decisive.

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Foto: FCSB (Facebook).
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Cum s-a mișcat FCSB în această fereastră de mercato

Veniri - Ronny Labonne (Caen / 200.000 euro)

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt), Alexandru Maxim (Voluntari)

Plecări - Vlad Chiricheș (retras din activitate), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Florin Tănase, Baba Alhassan, Daniel Graovac, Mamadou Thiam (contracte încheiate), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (contract reziliat), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat)

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