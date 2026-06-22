Gigi Becali anunță o ofertă din MLS pentru jucătorul de la FCSB

După ce l-a vândut pe Darius Olaru în Belgia, la Royale Union Saint-Gilloise, pentru 3 milioane de euro, Gigi Becali anunță acum că are o ofertă și pentru Mihai Lixandru din SUA.

Gigi Becali anunță o ofertă din MLS pentru Mihai Lixandru

Totuși, patronul de la FCSB este sceptic că mutarea se va putea realiza.

"E Lixandru, dar nu știu dacă să cred în oferta asta. E din America, din MLS", a spus Gigi Becali, la Digisport, când a fost întrebat dacă FCSB se mai poate despărți de alți jucători în această vară.

La începutul acestei luni, Gigi Becali a anunțat că Mihai Lixandru și-ar dori să plece de la FCSB, iar suma de transfer a fost stabilită la 500.000 de euro.

Lixandru, folosit ca mijlocaș defensiv sau fundaș central, a crescut la FCSB și a fost împrumutat la formații precum Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Gaz Metan Mediaș sau CS Mioveni. În 2023 a revenit la formația bucureșteană, unde a devenit jucător de bază și a cucerit patru trofee: două titluri în Superliga și două Supercupe ale României.

În sezonul trecut, Mihai Lixandru a jucat în 45 de meciuri pentru FCSB. Mijlocașul a marcat 4 goluri și a reușit 3 pase decisive.