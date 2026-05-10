Fără gol în primele zece confruntări (dintre care patru le-a stat, din cauza a două accidentări), Louis Munteanu a făcut show în ultimele trei dueluri din Major League Soccer pentru DC United, club care l-a adus de la CFR Cluj în perioada de mercato din iarnă.

Louis Munteanu face spectacol peste Ocean! La câte goluri a ajuns românul în MLS

După ce a marcat un gol cu Orlando City (3-2) și o ”dublă” cu New York City (2-0), internaționalul român și-a trecut numele pe tabela de marcaj și în partida cu Nashville SC (2-2) de sâmbătă noapte.

În etapa #12, echipa din Washington s-a deplasat în Tennessee, pentru meciul cu Nashville de pe ”Geodis Park”

Louis Munteanu a fost cel care a deblocat tabela de marcaj în minutul 25, din pasa lui Silvan Hefti. Lucas Allen Bartlett a majorat, pe urmă, diferența (minutul 29).

Gazdele au avut un loc anulat în minutul 60, pe motiv de ofsaid, apoi Hefti a fost eliminat în minutul 74, iar Nashville a înscris de două ori în ultimul sfert de oră.

Warren Madrigal a micșorat diferența în minutul 76, iar în minutul 89 a restabilit egalitatea, după ce a fructificat din assist-ul lui Andy Najar. Madrigal, ”killer-ul” lui DC United, a intrat în minutul 62.

DC United, în clasament

În clasamentul Conferinței de Est din MLS, DC United se află pe locul 5 cu 16 puncte. După 12 etape, echipa din Washington a bifat patru victorii, patru remize și patru eșecuri.

Pentru DC United urmează meciul cu Chicago Fire de joi noapte, ora 2:30 a României.