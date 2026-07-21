FCSB a rezolvat al cincilea transfer al verii!

FCSB a rezolvat al cincilea transfer al verii! Superliga
SPORT.RO
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FCSB este pe cale să oficializeze un nou transfer în această vară, chiar înaintea debutului în Conference League.

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Din articol

Până acum, FCSB i-a transferat pe Ronny Labonne (25 de ani, fundaș dreapta, SM Caen, 100.000 de euro), Eddy Gnahore (32 de ani, mijlocaș central, Dinamo, liber de contract), Aymen Boutoutaou (25 de ani, extremă dreapta, Sochaux, 1.350.000 de euro) și Luca Stancu (21 de ani, fundaș stânga, Hermannstadt, liber de contract). În cazul ultimul, lipsește momentan anunțul oficial, FCSB așteptând ca Stancu să fie declarat jucător liber de către comisii.

FCSB s-a înțeles cu Dylan Batubinsika

A cincea noutate din această vară ar urma să fie Dylan Batubinsika (30 de ani). Fundașul central congolez, născut în Franța, a bătut palma cu FCSB și urmează să semneze un contract cu bucureștenii, anunță Golazo.

Batubinsika, care măsoară 1,85m, va ajunge și el la FCSB din postura de jucător liber. În stagiunea precedentă a evoluat în prima jumătate la Saint-Etienne, în Ligue 2, unde a prins doar un meci, iar în a doua jumătate la AE Larisa, în primul eșalon din Grecia, unde a fost titular incontestabil.

Dylan Batubinsika a fost prezent în această vară la Cupa Mondială alături de naționala RD Congo. Fundașul a fost rezervă neutilizată în toate cele patru partide, selecționerul Sebastian Desabre preferând să mizeze în centrul defensivei pe Chancel Mbemba (ultima dată la Lille) și Axel Tuanzebe (ultima dată la Burnley).

Batubinsika s-a format în academia lui Paris Saint-Germain și a mai jucat la Antwerp, Famalicao, Maccabi Haifa, Saint-Etienne și AE Larisa. Cele mai multe meciuri le-a strâns în Belgia: 85, în perioada 2017-2021.

  • 600.000 de euro este cota de piață a lui Batubinsika, potrivit Transfermarkt. Cea mai bună evaluare a avut-o în decembrie 2024 - 2,5 milioane de euro, într-o perioadă în care juca pentru Saint-Etienne în Ligue 1.
  • 15 meciuri și un gol a strâns Batubinsika la naționala RD Congo. A debutat în iunie 2023, iar ultimele minute le-a prins într-un duel cu Senegal, din septembrie 2025.
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Batubinsika, adus după accidentările lui Ngezana și Mihai Popescu

Deși inițial nu avea în plan să aducă un fundaș central, FCSB s-a răzgândit și a apelat la Batubinsika ca urmare a problemelor medicale apărute. Pe lângă Siyabonga Ngezana, operat și așteptat să revină în septembrie, și Mihai Popescu a acuzat o accidentare chiar înainte de startul sezonului.

"Suntem în negocieri cu un fundaș central. La Mihai Popescu, profesorul Mariani, care l-a operat, susține că nu trebuie o altă intervenție și că în câteva zile ,cu o infiltrație și un consult clinic la Roma, crede că poate juca în continuare. Sunt păreri diferite. 

Sper din toată inima să fie bine, dar chiar și în situația asta noi mai avem nevoie de un fundaș central pentru că Ngezana va veni în septembrie. Nu știu nici cum va veni, important e să își recapete forma sportivă și nu va fi atât de ușor.

Suntem destul de aproape de un fundaș central cu experiență, cu nume. Tot străin. Nu avem niciun român", spunea Mihai Stoica, la Prima Sport, în urmă cu trei zile.

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