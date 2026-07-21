FCSB a rezolvat al cincilea transfer al verii!

Până acum, FCSB i-a transferat pe Ronny Labonne (25 de ani, fundaș dreapta, SM Caen, 100.000 de euro), Eddy Gnahore (32 de ani, mijlocaș central, Dinamo, liber de contract), Aymen Boutoutaou (25 de ani, extremă dreapta, Sochaux, 1.350.000 de euro) și Luca Stancu (21 de ani, fundaș stânga, Hermannstadt, liber de contract). În cazul ultimul, lipsește momentan anunțul oficial, FCSB așteptând ca Stancu să fie declarat jucător liber de către comisii.

FCSB s-a înțeles cu Dylan Batubinsika

A cincea noutate din această vară ar urma să fie Dylan Batubinsika (30 de ani). Fundașul central congolez, născut în Franța, a bătut palma cu FCSB și urmează să semneze un contract cu bucureștenii, anunță Golazo.

Batubinsika, care măsoară 1,85m, va ajunge și el la FCSB din postura de jucător liber. În stagiunea precedentă a evoluat în prima jumătate la Saint-Etienne, în Ligue 2, unde a prins doar un meci, iar în a doua jumătate la AE Larisa, în primul eșalon din Grecia, unde a fost titular incontestabil.

Dylan Batubinsika a fost prezent în această vară la Cupa Mondială alături de naționala RD Congo. Fundașul a fost rezervă neutilizată în toate cele patru partide, selecționerul Sebastian Desabre preferând să mizeze în centrul defensivei pe Chancel Mbemba (ultima dată la Lille) și Axel Tuanzebe (ultima dată la Burnley).

Batubinsika s-a format în academia lui Paris Saint-Germain și a mai jucat la Antwerp, Famalicao, Maccabi Haifa, Saint-Etienne și AE Larisa. Cele mai multe meciuri le-a strâns în Belgia: 85, în perioada 2017-2021.