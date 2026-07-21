Fosta campioană a României nu vrea să mai repete greșeala din sezonul precedent, când a ratat în premieră prezența în play-off, și a făcut deja câteva mutări importante. ”Capul de afiș” ar putea fi Denis Drăguș, care a evoluat în ultimii ani în Turcia.

Gigi Becali: ”Drăguș va veni când vrea”

Atacantul român este dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, pentru a-i face concurență pe post lui Daniel Bîrligea. Omul cu banii de la fosta campioană așteaptă un semn din partea internaționalului în această perioadă.

În ultima sa intervenție, Becali s-a limitat să spună că Drăguș și-a dat acceptul pentru transferul la FCSB.

„Drăguș va veni când vrea, dacă poate omul. Dacă nu poate, ce să facă. Băiatul a zis că vrea, acum încearcă și el”, a spus Becali, la Digi Sport.

Trabzonspor vrea să îl vândă definitiv pe atacantul român, însă deocamdată nicio ofertă convenabilă nu a venit la adresa clubului pentru Denis Drăguș.

Totuși, turcii grăbesc tratativele și încearcă din răsputeri să îi găsească un nou club fotbalistului român. De altfel, zilele trecute, publicațiile din ”Țara Semilunei” scriau că Trabzonspor nu exclude posibilitatea de a-i rezilia contractul lui Drăguș.

”Conducerea lui Trabzonspor dorește să reducă la un nivel rezonabil numărul jucătorilor străini din lot, ținând cont și de modificarea regulii privind fotbaliștii străini. În acest context, obiectivul este ca plecările lui Drăguș, Mendy și Lundstram să fie oficializate înainte de încheierea cantonamentului”, au scris cei de la BolgeGundemi.