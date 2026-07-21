Barcelona vrea să-și întărească serios defensiva și plănuiește transferul unui internațional spaniol. Aymeric Laporte (32 de ani), în prezent la Athletic Bilbao, este ținta grupării catalane pentru următoarea perioadă, scrie publicația Sport.es.

Aymeric Laporte ar putea ajunge la Barcelona

Fundașul central basc a evoluat timp de cinci ani la Manchester City, iar în perioada 2023-2025 a fost coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. S-a întors la Bilbao în urmă cu un an, pentru zece milioane de euro, iar acum ar putea prinde, pe final de carieră, un alt transfer important.

Barcelona vrea trebui să plătească și o sumă importantă dacă vrea să-l transfere pe Laporte. Potrivit sursei citate, în contractul său cu Bilbao ar fi și o clauză de reziliere de aproape 15 milioane de euro.

Oficialii Barcelonei cred că un eventual transfer al lui Laporte ar putea avea un impact similiar cu cel al lui Inigo Martinez, unul dintre jucătorii-cheie ai echipei din perioada 2024-2025.

Laporte, de șase ori campion în Premier League cu Manchester City, a fost titular în toate meciurile de la Campionatul Mondial sub comanda lui Luis de la Fuente. A fost al doilea trofeu din cariera sa cu echipa națională a Spaniei, după EURO 2024.

Spania, un singur egal în opt meciuri la CM 2026

Spania a cucerit al doilea său titlu mondial, după golul lui Ferran Torres din minutul 106. Cifrele arată că ibericii au dominat copios ultimul act al CM 2026, având posesie dublă (66%) și fiind mult mai periculoși pentru poarta adversă în timpul regulamentar (15-0, la șuturi spre poartă / 10-0, la șuturi pe poartă).

Echipa antrenată de Luis de la Fuente a câștigat Grupa H (0-0 cu Insulele Capului Verde / 4-0 cu Arabia Saudită / 1-0 cu Uruguay) apoi a trecut pe rând de Austria (3-0 / "16"-imi de finală), Portugalia (1-0 / optimi de finală), Belgia (2-1 / sferturi de finală), Franța (2-0 / semifinală) și Argentina (1-0, d.p. / finală).