Alexandru Hațieganu
Lionel Messi a făcut din nou spectacol în tricoul lui Inter Miami.

Inter Mimai s-a impus în fața lui Toronto FC, scor 4-2, într-un meci din runda a 12-a de MLS. 

Marcatorii de la echipa din Miami au fost de Paul (44'), Suarez (56), Ruguilon (56') și Messi (75'), în timp ce gazdele au punctat prin Aristizabal (82', 90') de două ori.

Leo Messi, un nou record în tricoul lui Inter Miami

Starul argentinian a avut două assist-uri și un gol în partida cu Toronto și a ajuns la 100 de goluri și pase decisive în MLS.

Astfel, Messi a devenit cel mai rapid jucător care ajunge la acest număr din MLS.

Golul marcat de fotbalistul de 38 de ani a venit în urma unei combinații rapide cu Rodrigo de Paul. Argentinianul a pasat decisiv la golurile lui Luis Suarez și Sergio Reguilon.

Leo Messi are 10 goluri și trei pase decisive în 13 meciuri jucate pentru Inter Miami în acest sezon.

15 milioane de euro este cota fotbalistului de 38 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

