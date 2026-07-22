Instalat în această vară antrenor principal la CSM Reșița, Dorinel Munteanu (58 de ani) a transferat în ultimele zile trei fotbaliști ofensivi din străinătate la noua sa echipă.

Îi urăm mult succes în tricoul roș-negru, sănătate și cât mai multe goluri pentru CSM Reșița!

Cu o înălțime de 1,87 m, Ștefan vine de la Kabel Novi Sad (Serbia) și a făcut parte din reprezentativa Bosnia și Herțegovina U17.

CSM Reșița anunță transferul atacantului Stefan Savija, fotbalist bosniac în vârstă de 24 de ani, care evoluează pe postul de atacant central.

Hotărât să demonstreze pe teren și să contribuie la îndeplinirea obiectivelor clubului, Laval este pregătit să lupte pentru fiecare minge și să ofere suporterilor momente de bucurie în tricoul roș-negru.

Originar din Nigeria, Lawal vine la Reșița cu ambiția de a confirma. Prin profilul său ofensiv, capacitatea de a crea dezechilibru și dorința de afirmare, el reprezintă o opțiune importantă pentru compartimentul de atac al formației pregătite de CSM Reșița.

CSM Reșița continuă să își întărească lotul pentru noul sezon cu Lawal Sulaimon, un jucător cu calități fizice excelente, viteză și determinare, energie și eficiență

”🔴⚫ BINE AI VENIT, MATIC ZAVNIK!

CSM Reșița își întărește compartimentul ofensiv cu mijlocașul sloven Matic Zavnik, care se alătură echipei noastre înaintea noului sezon.

La 26 de ani, Matic vine cu experiență și calitate, fiind pregătit să contribuie la îndeplinirea obiectivelor clubului. Sezonul trecut a jucat la ND Primorje, pentru care a și marcat 3 goluri.

Îi urăm mult succes în tricoul roș-negru și cât mai multe realizări alături de CSM Reșița!

Bine ai venit în Valea Domanului, Matic! ❤️🖤”

Obiectivul lui Dorinel Munteanu la Reșița

Dorinel Munteanu a vorbit despre obiectivul lui CSM Reșița, dar și despre accentul pus asupra centrului de copii și juniori.

"Am mai avut un mandat foarte scurt aici, la Reșița, dar telefonul domnului președinte și discuțiile cu domnul primar m-au convins să fac parte din acest proiect frumos. Nu va fi ușor, dar am experiența necesară. Știți istoria mea de la Galați. Îmi doresc ca și la Reșița să parcurg același traseu, adică formarea unei echipe competitive și crearea unui centru de copii și juniori foarte puternic.

Obiectivul este să formez o echipă competitivă. Apoi, pas cu pas, obiectivul va fi play-off-ul. După aceea, vom ataca ceea ne vom dori cu toții, promovarea în Superliga", a spus Dorinel Munteanu.

Întrebat dacă ia în calcul să aducă jucători de la fosta sa echipă, FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu a răspuns: "Nu am luat în calcul acest lucru. Noi avem un buget și trebuie să ne încadrăm în el. Important este ca jucătorii să fie plătiți la zi".

Vineri, de la ora 18:00, CSM Reșița joacă un meci amical cu Nera Bogodinț, pe Stadionul ”Mircea Chivu”.

Foto: CSM Reșița