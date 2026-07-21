”Selecao” a suferit cea mai timpurie eliminare la Cupa Mondială din 1990. Naționala condusă de Carlo Ancelotti a pierdut în fața Norvegiei în optimile de finală.

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Chiar dacă Brazilia nu mai este forța de altădată, Vinicius a reușit să se facă remarcat și la turneul final, unde starul lui Real Madrid a contribuit cu patru goluri și o pasă decisivă în cinci meciuri în care și-a făcut apariția pe teren.

La scurt timp după ce a părăsit Cupa Mondială, Vinicius și-a șocat urmăritorii pe rețelele sociale cu apariția sa. Brazilianul a suferit o transformare radicală și este de nerecunoscut.

Se pare că fotbalistul a suferit o operație estetică la o clinică din Brazilia. Este vorba despre o procedură minim invazivă denumită ”armonizarea bărbiei”, prin care sunt introduse anumite substanțe injectabile pentru a remodela conturul facial fără a se ajunge la bisturiu.

Vinicius și-a dorit o bărbie și un maxilar mai pronunțate, iar rezultatele procedurii sunt șocante.

Potrivit TMC, cel care s-a ocupat de transformarea lui Vinicius Junior este dermatologul Alessandro Alarcao.