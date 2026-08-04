Salah, Leao, Vlahovic și Sancho se pot transfera în Turcia
După ce turcii au reușit să-i aducă pe Mason Greenwood, Orkun Kokcu, Leandro Trossard, Vedat Muriqi, Nathan Ake, Alexander Nubel sau Salih Ozcan, în cărți pentru transferuri în Super Lig mai sunt Mohamed Salah (liber de contract, după expirarea înțelegerii cu Liverpool), Rafael Leao (pus pe lista de transferuri de AC Milan), Ismaila Sarr (sub contract cu Crystal Palace), Dușan Valahovic (liber de contract, ultima dată la Juventus), Yerry Mina (sub contract cu Cagliari), Yunus Musah (sub contract cu AC Milan), Vangelis Pavlidis (sub contract cu Benfica), Tijjani Reijnders (sub contract cu Manchester City), Darwin Nunez (sub contract cu Al Hilal), Alexander Sorloth (sub contract cu Atletico Madrid), Nicolas Jackson (sub contract cu Chelsea) sau Jadon Sancho (liber de contract, ultima dată la Manchester United).
Trei români, Andrei Borza, Matei Ilie și Florin Ștefan, s-au transferat în campionatul turc, iar Alexandru Dobre s-ar afla și el în discuții avansate cu Caykur Rizerspor. De asemenea, Jovo Lukic, golgheterul Ligii 1 în sezonul trecut, este foarte aproape de transferul la Beșiktaș.
Sosirile importante în Super Lig, în această perioadă de mercato:
Mason Greenwood - 39 mil. euro / de la Ol. Marseille la Fenerbahce
Orkun Kokcu - 30 mil. euro / de la Benfica la Beșiktaș
Leandro Trossard - 18 mil. euro / de la Arsenal la Beșiktaș
Sidiki Cherif - 15.5 mil. euro / de la Angers la Fenerbahce
Vedat Muriqi - 15.5 mil. euro / de la Mallorca la Fenerbahce
Aral Șimșir - 13 mil. euro / de la Midtjylland la Trabzonspor
Noah Saviolo - 8.5 mil. euro / de la Vitoria Guimaraes la Trabzonspor
Nathan Ake - 8.17 mil. euro / de la Manchester City la Fenerbahce
Kassoum Ouattara - 8 mil. euro / de la AS Monaco la Beșiktaș
Sidny Lopes Cabral - 7 mil. euro / de la Benfica la Trabzonspor
Alexander Nubel - 6.25 mil. euro / de la Bayern Munchen la Beșiktaș
Emin Bayram - 4 mil. euro / de la Westerlo la Istanbul BB
Adrian Benedyczak - 4 mil. euro / de la Parma la Kasimpașa
Rene Mitongo - 3 mil. euro / de la Standard Liege la Trabzonspor
Eldor Shomurodov - 2.8 mil. euro / de la AS Roma la Istanbul BB
Andrei Borza - 2.2 mil. euro / de la Rapid la Corum FK
Cenk Ozkacar - 1.75 mil. euro / de la Valencia la Trabzonspor
Sekou Koita - 1.6 mil. euro / de la ȚSKA Moscova la Genclerbirligi
Andre Henrique - 1.5 mil. euro / de la Gremio al Goztepe
Hrvoje Smolcic - 1.2 mil. euro / de la E. Frankfurt la Corum FK
Chidozie Awaziem - 1 mil. euro / de la Nantes la Konyaspor
Ylber Ramadani - 1 mil. euro / de la Lecce la Corum FK
Ermal Krasniqi - 1 mil. euro / de la Sparta Praga la Amed SK
Gift Orban - 1 mil. euro, împrumutat / de la Hoffenheim la Amed SK
Matei Ilie - 500.000 euro / de la CFR Cluj la Kasimpașa
Ebrima Colley - 200.000 euro, împrumutat / de la Young Boys la Konyaspor
Salih Ozcan - gratis / de la B. Dortumund la Beșiktaș
Florin Ștefan - gratis / de la CSU Craiova la Gaziantep FK
Abdelhamid Sabiri - gratis / de la Fiorentina la Eyupspor
Jawad El Yamiq - gratis / de la Zaragoza la Eyupspor
Gyrano Kerk - gratis / de la Royal Antwerp la Erzurumspor