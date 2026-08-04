Salah, Leao, Vlahovic și Sancho se pot transfera în Turcia

După ce turcii au reușit să-i aducă pe Mason Greenwood, Orkun Kokcu, Leandro Trossard, Vedat Muriqi, Nathan Ake, Alexander Nubel sau Salih Ozcan, în cărți pentru transferuri în Super Lig mai sunt Mohamed Salah (liber de contract, după expirarea înțelegerii cu Liverpool), Rafael Leao (pus pe lista de transferuri de AC Milan), Ismaila Sarr (sub contract cu Crystal Palace), Dușan Valahovic (liber de contract, ultima dată la Juventus), Yerry Mina (sub contract cu Cagliari), Yunus Musah (sub contract cu AC Milan), Vangelis Pavlidis (sub contract cu Benfica), Tijjani Reijnders (sub contract cu Manchester City), Darwin Nunez (sub contract cu Al Hilal), Alexander Sorloth (sub contract cu Atletico Madrid), Nicolas Jackson (sub contract cu Chelsea) sau Jadon Sancho (liber de contract, ultima dată la Manchester United).

Trei români, Andrei Borza, Matei Ilie și Florin Ștefan, s-au transferat în campionatul turc, iar Alexandru Dobre s-ar afla și el în discuții avansate cu Caykur Rizerspor. De asemenea, Jovo Lukic, golgheterul Ligii 1 în sezonul trecut, este foarte aproape de transferul la Beșiktaș.

Sosirile importante în Super Lig, în această perioadă de mercato:

Mason Greenwood - 39 mil. euro / de la Ol. Marseille la Fenerbahce

Orkun Kokcu - 30 mil. euro / de la Benfica la Beșiktaș

Leandro Trossard - 18 mil. euro / de la Arsenal la Beșiktaș

Sidiki Cherif - 15.5 mil. euro / de la Angers la Fenerbahce

Vedat Muriqi - 15.5 mil. euro / de la Mallorca la Fenerbahce

Aral Șimșir - 13 mil. euro / de la Midtjylland la Trabzonspor

Noah Saviolo - 8.5 mil. euro / de la Vitoria Guimaraes la Trabzonspor

Nathan Ake - 8.17 mil. euro / de la Manchester City la Fenerbahce

Kassoum Ouattara - 8 mil. euro / de la AS Monaco la Beșiktaș

Sidny Lopes Cabral - 7 mil. euro / de la Benfica la Trabzonspor

Alexander Nubel - 6.25 mil. euro / de la Bayern Munchen la Beșiktaș

Emin Bayram - 4 mil. euro / de la Westerlo la Istanbul BB

Adrian Benedyczak - 4 mil. euro / de la Parma la Kasimpașa

Rene Mitongo - 3 mil. euro / de la Standard Liege la Trabzonspor

Eldor Shomurodov - 2.8 mil. euro / de la AS Roma la Istanbul BB

Andrei Borza - 2.2 mil. euro / de la Rapid la Corum FK

Cenk Ozkacar - 1.75 mil. euro / de la Valencia la Trabzonspor

Sekou Koita - 1.6 mil. euro / de la ȚSKA Moscova la Genclerbirligi

Andre Henrique - 1.5 mil. euro / de la Gremio al Goztepe

Hrvoje Smolcic - 1.2 mil. euro / de la E. Frankfurt la Corum FK

Chidozie Awaziem - 1 mil. euro / de la Nantes la Konyaspor

Ylber Ramadani - 1 mil. euro / de la Lecce la Corum FK

Ermal Krasniqi - 1 mil. euro / de la Sparta Praga la Amed SK

Gift Orban - 1 mil. euro, împrumutat / de la Hoffenheim la Amed SK

Matei Ilie - 500.000 euro / de la CFR Cluj la Kasimpașa

Ebrima Colley - 200.000 euro, împrumutat / de la Young Boys la Konyaspor

Salih Ozcan - gratis / de la B. Dortumund la Beșiktaș

Florin Ștefan - gratis / de la CSU Craiova la Gaziantep FK

Abdelhamid Sabiri - gratis / de la Fiorentina la Eyupspor

Jawad El Yamiq - gratis / de la Zaragoza la Eyupspor

Gyrano Kerk - gratis / de la Royal Antwerp la Erzurumspor