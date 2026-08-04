Alexandra Eala a câştigat, luni, turneul WTA 500 de la Washington, învingând-o în finală pe Jessica Pegula, scor 4-6, 6-4, 6-0. Ea devine prima filipineză care câştigă un titlu în principalul circuit feminin.

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Alexandra Eala a obţinut o dublă victorie luni la Washington. Încoronată campioană a turneului american WTA 500 după finala în care a înfruntat-o pe localnica Jessica Pegula, ea a câştigat într-adevăr primul titlu al carierei sale, la 21 de ani, dar a devenit şi prima filipineză din istorie care a câştigat un titlu în principalul circuit feminin.

Finala, care a început cu o zi înainte, a fost întreruptă din cauza ploii de la Washington. Jessica Pegula, care conducea cu un set, a părut mult mai puţin agilă după reluarea jocului şi a suferit în cele din urmă o înfrângere clară în ultimul set (6-0).

Alexandra Eala, clasată pe locul 28 în lume înainte de această finală, a obţinut o altă victorie prestigioasă împotriva numărului 3 mondial.

În rundele anterioare, ea le eliminase deja pe Naomi Osaka (locul 13), Elina Svitolina (locul 10), Leylah Fernandez (locul 34) şi Qinwen Zheng (locul 123).

De asemenea, ea s-a remarcat la Wimbledon, la începutul lunii iulie, după ce a învins-o pe poloneza Iga Swiatek (locul 8).

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