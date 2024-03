Cotidianul turc Fanatik anunță în această dimineață că Marius Șumudică va fi demis din funcția de antrenor al lui Gaziantep FK!

Jurnaliștii turci precizează și numele celui care îl va înlocui pe tehnicianul român: Hamza Hamzaoğlu.

Șumudică a dus-o pe Gaziantep pe locul 18, antepenultimul, în Super Lig, poziție echivalentă cu retrogradarea.

Înlocuitorul Hamza Hamzaoğlu nu a mai antrenat de doi ani, dar bașkanii vor să scape de Marius Șumudică

Hamza Hamzaoğlu, antrenor cu trei trofee câștigate pe banca lui Galatasaray în sezonul 2014-2015, nu a mai antrenat de doi ani, dar bașkanii de la Gaziantep par hotărâți să scape de român.

Decizia va fi luată după întâlnirea cu Șumudică de miercuri dimineața, conform sursei citate.

Marius Șumudică a criticat dur arbitrajul după înfrângerea cu Antalya: "Cine face tam-tam este tolerat"

Șumudică a avut o reacție dură la adresa arbitrajului după înfrângerea cu 1-0 în deplasare cu Antalyaspor, din ultima etapă de campionat.

”Putem spune că arbitrii tolerează pe cei care fac scandal în legătură cu ei. Rezultatul este clar.

A fost un meci deschis, frumos, am jucat un fotbal bun, dar vreau să spun ceva. Am văzut cum arbitrul și-a schimbat decizia, la Maxim e sută la sută penalty. Nimeni nu a spus nimic la TV, nu am pus presiune deloc. Aici cine pune presiune primește un ușor avantaj.

E penalty clar la Maxim, toți au văzut. Arbitrul s-a dus la monitor și nu a vrut să vadă că a fost penalty. E vina noastră că nu facem scandal la televizor? Nu vreau să vorbesc acum la cald despre plecare. Sunt probleme de vestiar, nu le mai spun la televizor. Trebuie să rămână în vestiar”, a declarat Marius Șumudică după eșecul de luni din Super Lig.

Clasamentul din Super Lig