Alexandru Dobre (27 de ani) a fost dorit în această perioadă de mai multe echipe din străinătate, dar în cele din urmă a plecat în cantonament cu Rapid pentru a pregăti noua stagiune. A pierdut și banderola de căpitan, luată de Costel Gâlcă, iar situația nu s-a schimbat nici după ce Daniel Pancu a preluat echipa. Mai mult, noul antrenor al giuleștenilor a făcut deja o listă cu cei trei căpitani ai Rapidului.

Alex Dobre ar putea prinde un transfer în Spania

Cât despre Alex Dobre, acesta va avea un concurent serios pe post. Daniel Pancu a anunțat că Olimpiu Moruțan va fi folosit pe postul de extremă dreaptă, iar dacă el sau Dobre vor rămâne la echipă, unul dintre ei ar urma să fie rezervă.

După ce s-a zvonit că Dobre poate ajunge la Utrecht, se pare că destinația sa poate fi alta. În această perioadă se poartă discuții pentru un transfer în Spania, scrie GSP.ro.

„Dacă va exista o ofertă bună și va fi avantajoasă și pentru club, vom decide împreună ce este mai bine pentru ambele părți. Până atunci, promit să dau sută la sută pentru această emblemă, pentru suporteri și pentru colegii mei. Sunt concentrat să îmi pun calitățile în slujba echipei”, spunea Alex Dobre.

În sezonul precedent, Rapid a ratat titlul dar și prezența în cupele europene, în condițiile în care ocupa primul loc la finele primei etape din play-off.

Dobre a fost principalul marcator al echipei, cu 17 goluri în toate competițiile, în 42 de partide.

Rapid, în această perioadă de mercato

Antrenor - Daniel Pancu (nou)

Veniri - Daniel Graovac (FCSB / gratis), Mohammed Kamara (CFR Cluj / gratis), Jason Kodor (Lecce / gratis), Ștefan Senciuc (CFR Cluj / gratis), Vladan Bubanja (NK Osijek / împrumutat), Alessandro Debenedetti (Genoa / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Luka Gojkovic (UTA Arad), Timotej Jambor (Slask Wroclaw), Antoine Baroan (AVS FS), Robert Bădescu (Metaloglobus), Rareș Pop (Petorlul), Cristian Ignat (Petrolul), Benjamin Siegrist (Genoa), Omar El Sawy (FCU Cluj), Bogdan Ungureanu (Sepsi), Alexandru Stan (Chindia), Albert Cuculescu (CSM Vaslui), Radu Maria (Progresul Fundulea)

Plecări - Tobias Christensen (Wieczysta Cracovia / 500.000 euro), Elvir Koljic, Diogo Mendes (contracte încheiate), Daniel Paraschiv (Real Oviedo / împrumut expirat), Leo Bolgado (CFR Cluj / împrumut expirat), Adrian Briciu (Chindia / împrumutat), Kader Keita (activitate suspendată)