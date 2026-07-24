Unde te-ai dus, Borza? Tricolorul, cel mai scump transfer al nou-promovatei cu antrenor de 39 de ani și „star” suspendat pentru pariuri

Unde te-ai dus, Borza? Tricolorul, cel mai scump transfer al nou-promovatei cu antrenor de 39 de ani și „star” suspendat pentru pariuri Stranieri
Ionut Stoica
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Fundașul lateral a făcut pasul în străinătate.

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mame thiamEren KaradadUğur UçarAndrei BorzaCorum FK
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Andrei Borza (20 de ani) a semnat cu Corum FK, formație nou-promovată în prima ligă din Turcia. Rapid va încasa aproximativ 2,2 milioane de euro, iar fundașul stânga a semnat un contract valabil până în 2030, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

La prima vedere, mutarea poate părea surprinzătoare. Însă o privire peste lotul noii sale echipe scoate la iveală câteva detalii interesante.

Borza, cel mai valoros jucător din lot

Cu o cotă de piață de 2,5 milioane de euro, Andrei Borza este în acest moment cel mai valoros fotbalist din lotul lui Corum FK.

Românul este urmat de Hrvoje Smolčić, fundaș venit de la Eintracht Frankfurt (2 milioane de euro), Ylber Ramadani, fostul mijlocaș al lui Lecce (1,8 milioane), Serdar Saatçı, transferat de la Trabzonspor (1,8 milioane), portarul Marcos Felipe, adus de la Eyüpspor (1,5 milioane), dar și Gökhan Sazdağı și Emircan Gürlük, ambii cotați la 1,2 milioane de euro.

Mai mult, Borza este și al treilea cel mai tânăr fotbalist din lot, fiind depășit doar de doi jucători de 18 ani reveniți din împrumuturi (Hasanege Akdogan și Ibrahim Rencber).

În lot este un „star” suspendat pentru pariuri și un „flop” din Serie A

Cel mai sonor nume din atac este Mame Thiam. Fostul internațional senegalez a trecut în carieră pe la Inter, Juventus, Empoli, PAOK și Sassuolo. La Inter și Juventus nu a apucat să debuteze la prima echipă, iar în Serie A a bifat doar 15 meciuri și un gol pentru Empoli.

În lot se află și Eren Karadad, extremă suspendată nouă luni după implicarea în scandalul pariurilor din fotbalul turc din 2025. Jucătorul nu a mai evoluat într-un meci oficial din luna noiembrie a anului trecut.

Un alt veteran este Danijel Aleksic (35 de ani), fost internațional sârb, care a trecut în carieră pe la Genoa și Saint-Etienne, club alături de care a cucerit Cupa Franței în sezonul 2012/13, cu toate că a evoluat în doar trei meciuri.

Presa din Turcia susține că nou-promovata încearcă să dea și o lovitură de imagine pe piața transferurilor, Memphis Depay fiind unul dintre numele aflate pe lista conducerii.

Corum FK este condusă de un antrenor de 39 de ani

Corum FK este pregătită de Uğur Uçar, un fost fundaș crescut de Galatasaray, retras din activitate în 2022. La doar 39 de ani, tehnicianul a preluat echipa în februarie 2026 și a reușit promovarea istorică în Süper Lig, având o medie de 2,29 puncte pe meci în cele 17 partide petrecute pe banca tehnică.

În prima etapă a noului sezon, Borza și colegii săi vor avea parte de un test de foc: deplasare pe terenul campioanei Galatasaray.

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