LIVE TEXT FCSB - Farul Constanța, de la 21:30. Primul meci după rușinea cu Auda!

FCSB - Farul Constanța, de la 21:30. Primul meci după rușinea cu Auda! Superliga
SPORT.RO
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Se încheie etapa cu numărul 3 din Superligă.

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fcsb - farulFCSBFarul ConstantaIoan Ovidiu SabauAuda
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FCSB - Farul Constanța

FCSB vine după rușinea aproape inexplicabilă din Conference League, 3-7 la general cu Auda din Letonia!

7 martie 2026, FCSB - Universitatea Cluj 1-3: a fost singura înfrângere suferită de bucureșteni în ultimele 10 meciuri de campionat disputate pe teren propriu, în rest au șapte succese și două rezultate de egalitate.

Dobrogenii nu au mai câștigat un meci în Superligă din postura de vizitatori din 25 ianuarie 2026, când s-au impus cu 1-0 în fața celor de la Petrolul. Au urmat afară două remize și șase partide pierdute.

Roș-albaștrii s-au impus în șase dintre ultimele 10 confruntări directe din principala competiție internă, interval în care constănțenii au câștigat două jocuri, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.

Ioan Ovidiu Sabău a bătut FCSB de patru ori

Cea mai recentă dispută din Superligă a avut loc pe 20 aprilie 2026, Farul - FCSB 2-3, goluri marcate de E. Radaslavescu, D. Alibec, respectiv J. Paulo, J. Cisotti și Fl. Tănase.

Din postura de antrenor, Ioan Ovidiu Sabău a mai întâlnit gruparea roș-albastră pe prima scenă de 21 de ori, palmaresul său cuprinzând patru victorii (ultima pe 22 martie 2012, FCM Tg. Mureș - FCSB 1-0), cinci remize și 12 înfrângeri. Info: LPF

Becali i-a redus prețul ca să scape de el. Unde poate ajunge fotbalistul trecut pe linie moartă de patronul FCSB

Dennis Politic o va părăsi pe FCSB în această vară, după ce patronul echipei a decis să scadă drastic pretențiile financiare pentru un transfer definitiv.

În ciuda unei campanii de pregătire foarte bune, atacantul în vârstă de 26 de ani nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor, iar despărțirea de formația bucureșteană este iminentă. Adus în vara anului trecut pentru 970.000 de euro plus Alexandru Musi, cedat la Dinamo, jucătorul de bandă se află acum pe lista de transferuri pentru o fracțiune din acea investiție inițială.

După ce a petrecut a doua jumătate a sezonului 2025-2026 sub formă de împrumut la Hermannstadt, echipă care a retrogradat în Liga 2 la finalul stagiunii, Politic ar putea pleca acum în străinătate. În iarnă, clubul grec Panetolikos a dorit să îl împrumute, dar s-a lovit de refuzul categoric al conducerii FCSB. La acea vreme, s-a cerut un milion de euro pentru un transfer definitiv, o cifră mult peste bugetul elenilor, care s-au retras de la negocieri.

Acum, datele problemei sunt diferite. Suma de transfer a scăzut considerabil, fiind fixată între 200.000 și 300.000 de euro. Potrivit informațiilor actuale, noile pretenții financiare se încadrează în posibilitățile celor de la Panetolikos.

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