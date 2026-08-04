Trei mutări au bifat londonezii până acum, în actuala perioadă de mercato. Este vorba despre Piero Hincapie (40 mil. € de la Leverkusen), Christos Tzolis (40 mil. € de la Club Brugge) și Illan Meslier (liber de contract de la Leeds).

La capitolul despărțiri, echipa pregătită de Mikel Arteta i-a cedat pe Leandro Trossard (18 mil. € încasați de la Beșiktaș), Jakub Kiwior (17 mil. € încasați de la Porto) și Karl Hein (3 mil. € încasați de la Werder Bremen).

Arsenal vrea să dea lovitura pe piața transferurilor!

În presa internațională s-a tot vehiculat în ultimul timp că Arsenal vrea să bifeze un transfer extrem de important în această vară: Bruno Guimaraes de la Newcastle.

Cotat la 70 de milioane de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul brazilian mai are contract cu ”coțofenele” până la finalul stagiunii 2027/28

Sky Sports scrie că Arsenal a înaintat deja o ofertă pentru Bruno Guimaraes, vehiculată la 70 de milioane de euro, doar că Newcastle a refuzat suma considerând că este prea mică.

Aceeași sursă a indicat faptul că Bruno Guimaraes le-ar fi spus celor de la Newcastle încă de luna trecută că își dorește să se concretizeze mutarea sa la Arsenal.

În acest context, e de așteptat ca ”tunarii”, care-l văd pe Bruno Guimaraes o țintă de top în perioada de mercato, să pluseze în oferta inițială și să ajungă în cele din urmă la un acord cu Newcastle.

Cifrele lui Bruno Guimaraes

Născut la Rio de Janeiro, Bruno Guimaraes a fost legitimat la GO Audax, Athletico Paranaense și Olympique Lyon înainte să ajungă la Newcastle în 2022, după ce ”coțofenele” le-au plătit francezilor 50 de milioane de euro pentru serviciile mijlocașului.