Budescu, pe punctul de a reveni în fotbalul românesc! Ofertă surprinzătoare pentru fostul jucător de la FCSB: „Sper să înceapă antrenamentele”

Constantin Budescu este fără doar și poate unul dintre cei mai talentați jucători români din ultimele două decenii. Liber de contract din noiembrie, de la despărțirea de CS Tunari, mijlocașul este aproape de a semna un nou angajament

Constantin Budescu, aproape de Kids Tâmpa Brașov

Ajuns la vârsta de 37 de ani, Constantin Budescu nu se gândește la retragerea din circuitul profesionist. Cu o experiență bogată atât în fotbalul intern, cât și în cel internațional, mijlocașul este pe dorit de o formație surprinzătoare.

Mai exact, Kids Tâmpa Brașov, echipă ce a terminat pe locul 3 în play-out-ul seriei 4 din Liga 3 anul trecut, se află în tratative cu mijlocașul trecut pe la Astra Giurgiu, FCSB sau Petrolul Ploiești.

Președintele clubului a confirmat interesul avut pentru Constantin Budescu și speră ca în cel mai scurt timp se va ajunge la o înțelegere. Adrian Zaharia e de părere că experiența lui „Budi” îi va ajuta foarte mult pe jucătorii tineri.

„Budescu este o opţiune pentru noi, avem discuţii. Totul depinde doar de el. Sper să accepte şi să înceapă antrenamentele. Budescu poate fi un exemplu pentru tinerii noştri jucători", a declarat Adrian Zahariea, potrivit liga2.prosport.ro.