FCSB forțează un nou transfer în ofensivă! Mutarea așteptată de suporteri, anunțată de Mihai Stoica

FCSB forțează un nou transfer în ofensivă! Mutarea așteptată de suporteri, anunțată de Mihai Stoica Fotbal intern
SPORT.RO
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Mihai Stoica a dezvăluit că echipa va aduce un atacant străin în următoarele zile, pentru a întări lotul condus de Marius Baciu.

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Mihai StoicaSuperligaFCSB
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După o campanie europeană încheiată prematur în turul 2 preliminar al Conference League, în fața celor de la Auda, gruparea bucureșteană caută să își consolideze compartimentul ofensiv.

Deși a început bine noul sezon al Superligii, obținând două victorii și o remiză contra Farului Constanța (2-2), în primele trei etape, conducerea administrativă a fostei campioane consideră că lotul necesită îmbunătățiri urgente.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a dezvăluit se află în negocieri avansate pentru aducerea unui număr 9 clasic.

„Neapărat trebuie să aducem un număr 9. Da, ne trebuie un atacant. Sunt discuții purtate în mai multe locuri. Cred că e o chestiune de zile. (...) Da, da, e vorba de un jucător străin. În continuare, mai e Drăguș, la care Gigi nu a renunțat nicio clipă. În rest, ne uităm după un jucător străin, da”, a transmis Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

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Antrenor - Marius Baciu (confirmat);

Veniri - Aymen Boutoutaou (Sochaux / 1 milion euro), Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro), Eddy Gnahore (FC Dinamo / gratis), Dylan Batubinsika (AE Larisa / gratis), Luca Stancu (Hermannstadt / gratis);

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt), Alexandru Maxim (Voluntari);

Plecări - Vlad Chiricheș (retras din activitate), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Mihai Lixandru (Al Fateh / 600.000 euro), Daniel Graovac (Rapid / gratis), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (FC Voluntari / gratis), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Mario Petre (Înainte Modelu / gratis), Laurențiu Vlăsceanu (Steaua / gratis), Baba Alhassan (MardinSpor / gratis), Mamadou Thiam (contract reziliat), Baba Alhassan (contract încheiat), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat), Alexandru Pantea (Levadiakos / împrumutat), Andrei Panait (Înainte Modelu / împrumutat), Raul Alecsandroaie (Metalul Buzău / împrumutat).

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