FCSB forțează un nou transfer în ofensivă! Mutarea așteptată de suporteri, anunțată de Mihai Stoica

După o campanie europeană încheiată prematur în turul 2 preliminar al Conference League, în fața celor de la Auda, gruparea bucureșteană caută să își consolideze compartimentul ofensiv.

Deși a început bine noul sezon al Superligii, obținând două victorii și o remiză contra Farului Constanța (2-2), în primele trei etape, conducerea administrativă a fostei campioane consideră că lotul necesită îmbunătățiri urgente.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a dezvăluit se află în negocieri avansate pentru aducerea unui număr 9 clasic.

„Neapărat trebuie să aducem un număr 9. Da, ne trebuie un atacant. Sunt discuții purtate în mai multe locuri. Cred că e o chestiune de zile. (...) Da, da, e vorba de un jucător străin. În continuare, mai e Drăguș, la care Gigi nu a renunțat nicio clipă. În rest, ne uităm după un jucător străin, da”, a transmis Mihai Stoica, potrivit Fanatik.