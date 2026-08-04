FCSB forțează un nou transfer în ofensivă! Mutarea așteptată de suporteri, anunțată de Mihai Stoica

După o campanie europeană încheiată prematur în turul 2 preliminar al Conference League, în fața celor de la Auda, gruparea bucureșteană caută să își consolideze compartimentul ofensiv.
Deși a început bine noul sezon al Superligii, obținând două victorii și o remiză contra Farului Constanța (2-2), în primele trei etape, conducerea administrativă a fostei campioane consideră că lotul necesită îmbunătățiri urgente.
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a dezvăluit se află în negocieri avansate pentru aducerea unui număr 9 clasic.
„Neapărat trebuie să aducem un număr 9. Da, ne trebuie un atacant. Sunt discuții purtate în mai multe locuri. Cred că e o chestiune de zile. (...) Da, da, e vorba de un jucător străin. În continuare, mai e Drăguș, la care Gigi nu a renunțat nicio clipă. În rest, ne uităm după un jucător străin, da”, a transmis Mihai Stoica, potrivit Fanatik.
FCSB, mercato de vară
Antrenor - Marius Baciu (confirmat);
Veniri - Aymen Boutoutaou (Sochaux / 1 milion euro), Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro), Eddy Gnahore (FC Dinamo / gratis), Dylan Batubinsika (AE Larisa / gratis), Luca Stancu (Hermannstadt / gratis);
Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt), Alexandru Maxim (Voluntari);
Plecări - Vlad Chiricheș (retras din activitate), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Mihai Lixandru (Al Fateh / 600.000 euro), Daniel Graovac (Rapid / gratis), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (FC Voluntari / gratis), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Mario Petre (Înainte Modelu / gratis), Laurențiu Vlăsceanu (Steaua / gratis), Baba Alhassan (MardinSpor / gratis), Mamadou Thiam (contract reziliat), Baba Alhassan (contract încheiat), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat), Alexandru Pantea (Levadiakos / împrumutat), Andrei Panait (Înainte Modelu / împrumutat), Raul Alecsandroaie (Metalul Buzău / împrumutat).