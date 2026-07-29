FK Auda - FCSB, LIVE pe VOYO (joi, de la 19:00). De ce e Dawa foarte încrezător că echipa lui Baciu se califică

Universitatea Craiova - Levski Sofia, LIVE TEXT de la 20:30 pe Sport.ro | Campioana, obligată să câștige

EXCLUSIV | „Cât mai trăiesc eu, nu știu dacă o să se mai calificăm la JO”. Florin Ștefan, despre atmosfera de la Tokyo

EXCLUSIV | „Cât mai trăiesc eu, nu știu dacă o să se mai calificăm la JO”. Florin Ștefan, despre atmosfera de la Tokyo

EXCLUSIV | „Cât mai trăiesc eu, nu știu dacă o să se mai calificăm la JO”. Florin Ștefan, despre atmosfera de la Tokyo

EXCLUSIV | „Cât mai trăiesc eu, nu știu dacă o să se mai calificăm la JO”. Florin Ștefan, despre atmosfera de la Tokyo

Campion în Superliga României sezonul trecut, cu Universitatea Craiova, Florin Ștefan, în vârstă de 30 de ani, fundaș stânga plecat în această vară din Bănie, urmează să fie prezentat de formația turcă Gaziantep, unde a început, deja, antrenamentele!

Chiar dacă prezentarea apărătorului român întârzie, el este parte din lotul lui Mirel Rădoi, iar în această perioadă se află în Serbia, în Belgrad, acolo unde formația din ”Țara Semilunei” pregătește sezonul următor de campionat!

Florin Ștefan, acord cu Gaziantep! A început antrenamentele

Sport.ro a aflat că Florin Ștefan a intrat, așadar, în programul obișnuit al echipei, chiar dacă prezentarea sa întârzie să fie făcută și la nivel oficial, iar Rădoi va miza pe el încă din primul moment al startului noului an fotbalistic. Ștefan va fi într-o condiție fizică bună la ora primei etape, iar în acest timp încearcă să lege relații cât mai bune de joc cu noii săi colegi.

Mirel Rădoi a lucrat cu Florin Ștefan atât la Universitatea Craiova, în sezonul trecut, cât și la naționala U21 și naționala participantă la Jocurile Olimpice din 2021.

Mirel Rădoi l-a luat pe Florin Ștefan la Gaziantep

În acest mod, fostul jucător al Universității Craiova se află la prima experiență din carieră în străinătate. Până acum, el a jucat la CSM Slatina, Academica Clinceni, Juventus București, Sepsi, CFR Cluj și Rapid.

Noul sezon din campionatul Turciei va debuta pentru Gaziantep la 16 august, când va primi vizita celor de la Alanyaspor, la care evoluează Ianis Hagi.

Florin Ștefan devine, astfel, al treilea fotbalist român din lotul celor de la Gaziantep, ceilalți doi fiind Alexandru Maxim și Deian Sorescu. La Gaziantep a evoluat sezonul trecut și Denis Drăguș, dar el și-a încheiat împrumutul și s-a întors la Trabzonspor.

La ora actuală, 700.000 de euro este cota de piață a lui Florin Ștefan, conform Transfermarkt. Sezonul trecut, el a adunat 26 de jocuri pentru campioana României, a marcat un gol și a oferit patru pase decisive.