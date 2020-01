Schalke s-a isterizat: i-a luat banderola portarului care a tradat echipa si merge liber de contract la Bayern Munchen  

Dupa Manuel Neuer, Bayern Munchen le-a furat un nou portar de superclasa celor de la Schalke.

Schalke l-a deposedat de banderola de capitan pe portarul Alexander Nubel, dupa ce acesta a acceptat sa se transfere liber de contract la Bayern Munchen, la finalul acestui sezon. Goalkeeperul de 23 de ani a semnat deja un precontract cu bavarezii si va juca la campioana Germaniei pentru urmatoarele 5 sezoane, incepand cu 1 iulie 2020. Nubel, international german U21, cu un fizic impresionant (194cm, 88kg), a inceput fotbalul la TSV Tudorf si a mai jucat la SC Paderborn, inainte sa ajunga la Schalke, in 2015.

Furia oficialilor “alb-albastrilor” este cu atat mai mare cu cat Nubel ii fusese preferat veteranului Ralf Fahrmann si ii fusese data banderola de capitan, in detrimentul lui Omar Mascarell. Schalke se afla acum pe locul 5 in Bundesliga, cu 30 de puncte, la egalitate cu Borussia Dortmund, ocupanta ultimului loc care asigura calificarea in Champions League. In lotul echipei de seniori se mai afla portarul austriac Michael Langer (35 ani) si Marcus Schubert (21 ani), ultimul urmand probabil sa devina titular dupa tradarea lui Nubel si dupa suspendarea acestuia de patru meciuri, in urma unui fault grosolan in meciul cu Frankfurt. Clubul il mai are imprumutat pe Ralf Fahrmann la Norwich City si la echipa secunda joaca pustii Krystian Wozniak si Soren Ahlers.

La Bayern Munchen, Nubel se va lupta pentru postul de titular cu Manuel Neuer (33 ani), cel care a suferit mai multe accidentari in ultimii ani si si-a vazut amenintata pozitia din poarta Germaniei de Marc-Andre ter Stegen. Neuer, originar chiar din Gelsenkirchen, a fost crescut de Schalke si a debutat la echipa de seniori in 2006. In 2011, dupa 203 meciuri jucate, el a plecat la Bayern Munchen, refuzand in mod repetat sa isi prelungeasca contractul. Bavarezii au platit in schimbul sau doar 30 de milioane de euro, desi era considerat unul dintre cei mai valorosi portari din lume. Incepand cu 2011, Neuer a jucat 363 de meciuri pentru Bayern si 92 pentru Germania si castigat 7 titluri de campion in Bundesliga, 4 Cupe si 4 Supercupe ale Germaniei, 1 trofeu Champions League, 1 Supercupa Europei, 1 FIFA Club World Cup, Cupa Mondiala cu nationala Gemaniei (2014), 4 titluri de fotbalistul german al anului si 4 de cel mai bun portar in viziunea UEFA.