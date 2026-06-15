După trei sezoane petrecute în Gruia, fundașul central Matei Ilie o părăsește pe CFR Cluj și semnează în Turcia, cu Kasimpașa.

Matei Ilie semnează cu Kasimpașa

Ardelenii au făcut anunțul printr-un comunicat publicat pe rețelele sociale.

”Cluburile CFR 1907 Cluj și Kasımpaşa au ajuns la un acord privind transferul fundașului Matei Ilie la formația din primul eșalon al Turciei.

Venit în Gruia în 2023, Matei a bifat 97 de prezențe în tricoul vișiniu, perioadă în care a marcat 5 goluri. În 2025, fundașul a câștigat Cupa României alături de echipa noastră.

Pe această cale dorim să îi mulțumim pentru efortul depus la CFR Cluj și îi dorim mult succes mai departe!”, se arată în comunicatul oficial emis de CFR Cluj.

2,5 milioane de euro este cota de piață a lui Matei Ilie, conform Transfermarkt.

În stagiunea recent încheiată, Matei Ilie și-a făcut apariția în 41 de meciuri pentru CFR Cluj, a marcat trei goluri și a oferit trei pase decisive.

Matei Ilie a debutat de curând la echipa națională a României sub comanda lui Gică Hagi.