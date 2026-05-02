Ce lovitură poate da Cristi Chivu la Inter: ”E gata de transfer / A fost oferit printr-un intermediar”
Se apropie finalul sezonului și începutul perioadei de mercato din vară, iar în acest sens există deja tatonări pe piață cu privire la următoare eventuale transferuri între cluburi.
Jurnalistul sportiv Nicolo Schira, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că stoperul lui Manchester City, Nathan Ake, e gata să plece de pe ”Etihad” la vară.
Mai mult decât atât, Schira a sugerat că Ake a fost propus de un intermediar la trei echipe din primul eșalon al Italiei, printre care și la clubul lui Chivu: Inter, AS Roma și Juventus.
Cifrele lui Ake
Cotat la 15 milioane de euro de site-urile de specialitate, Nathan Ake a fost cumpărat de Manchester City în iulie 2020 pentru 45.3 milioane de euro de la Bournemouth. Olandezul a mai fost legitimat la Chelsea, Watford și Reading.
La VV Wilhelmus (2001-2003), ADO Den Haag (2003-2007), Feyenoord Rotterdam (2007-2011) și Chelsea FC (2011-2013), fotbalistul de șase ori campion în Premier League și-a făcut junioratul.
- Manchester City: 174 meciuri jucate, 10 goluri înscrise, 3 pase decisive
- Bournemouth: 121 meciuri jucate, 11 goluri înscrise, 6 pase decisive
- Watford: 28 meciuri jucate, 1 gol înscris, 0 pase decisive
- Chelsea: 17 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 2 pase decisive
- Reading: 5 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
Cristi Chivu, aproape campion în Serie A. Inter pe primul loc cu 79 de puncte
Echipa pregătită de Cristi Chivu, Inter Milano, se situează pe primul loc în clasamentul din Serie A cu 79 de puncte. După 34 de etape, ”nerazzurrii” au bifat 25 de victorii, patru rezultate de egalitate și cinci eșecuri.
Inter se află la 10 lungimi față de Napoli, care ocupă poziția secundă. Clubul milanez încă nu e campion matematic, dar doar o minune ar face ca echipa lui Cristi Chivu să mai piardă titlul în acest sezon.