”U” Cluj s-a impus cu 2-1 în fața lui FC Botoșani, într-un meci din runda a treia din Superliga.

Dumiter (38') a înscris golul marcat de moldoveni, în timp ce de la ardeleni au marcat Alibek Aliev (50') din penalty și Mendy (74').

Ce a spus Cristiano Bergodi despre plecarea lui Lukic

Antrenorul lui ”U” Cluj a vorbit despre evoluția lui elevilor săi, care au revenit de la 1-0 și au reușit să obțină a doua victoria din acest sezon de Superligii.

Cristiano Bergodi a fost întrebat despre plecarea lui Jovo Lukic, despre care a spus că nu știe nimic. Tehnicianul italian i-a urat baftă atacantului bosniac.

„E foarte bună Botoşani. Are o echipă cu viteză, mai ales Ongenda. Am riscat bine în a doua repriză şi s-a văzut adevăratul Cluj.

A ieşit foarte bine totul în a doua repriză. În prima repriză, toţi am jucat slab. I-am zis lui Dan şi lui Drammeh că trebuie să schimbăm ceva la mijloc. Am făcut modificările pentru a ataca mai bine în profunzime.

Avem nevoie de o pauză. E perfectă pentru noi. Am jucat opt meciuri în 25 de zile. A fost greu, dar eu cred că nu ne-am făcut de râs în Europa. Asta e important. E bine, e corect ca CFR să-şi joace şansa. Are un retur foarte greu.

(n.r. Lukic se pare că va pleca) Eu nu ştiu, vă spun sincer. Ştiam că există o ofertă. Ei au acceptul meu, e cariera lui Jovo. Oriunde se duce, probabil va câştiga şi bine.

Cred că va fi o sumă bună şi pentru U Cluj. Îi doresc numai bine, Jovo Lukic este un jucător foarte bun. Probabil a primit o ofertă bună”, a spus Bergodi.