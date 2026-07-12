20.000.000 de euro și destinație surpriză pentru Leandro Trossard!

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, „tunarii” au ajuns la un acord cu Beșiktaș pentru transferul internaționalului belgian, în schimbul a 20 de milioane de euro.

Mai lipsește doar acceptul final al fotbalistului, însă oficialii clubului din Istanbul sunt încrezători că mutarea va fi închisă în următoarele zile.

Trossard semnează cu Beșiktaș

Fabrizio Romano anunță că Arsenal și Beșiktaș s-au înțeles asupra sumei de transfer, iar belgianul ar urma să semneze un contract valabil până în 2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.