Nathan Ake a plecat după șase ani de la Manchester City! Unde va juca în noul sezon

Nathan Ake a plecat după șase ani de la Manchester City! Unde va juca în noul sezon Fotbal extern
SPORT.RO
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Olandezul a câștigat tot ce se putea cu Manchester City.

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nathan akeManchester CityFenerbahce
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În vara lui 2020, ”cetățenii” l-au cumpărat pe Nathan Ake de la Bournemouth pentru 45,3 milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau pe fotbalist la 28 de milioane. Acum, olandezul este cotat la 12 milioane de euro.

Nathan Ake a plecat după șase ani de la Manchester City! Unde va juca în noul sezon

În această vară, Ake a plecat de la Manchester City și a semnat cu Fenerbahce, în primul eșalon al Turciei, unde va fi coleg cu Ederson, Soyuncu, Semedo, Kante sau Amrabat. 

”Clubul nostru a ajuns la un acord cu Nathan Ake, care reprezintă Olanda. Jucătorul nostru, care a purtat tricoul naționalei la Campionatul Mondial din 2026, se va alătura echipei noastre în cantonamentul din Austria, după finalizarea procesului de obținere a permisiunii.

Prezentăm aceste informații opiniei publice”, se arată în comunicatul emis de Fenerbahce.

Jurnalistul sportiv Nicolo Schira, un expert în transferuri, a scris că Fenerbahce le-a plătit celor de la Manchester City pentru serviciile lui Nathan Ake 8 milioane de euro.

Cifrele lui Nathan Ake

  • Manchester City: 117 meciuri jucate, 10 goluri înscrise, 3 pase decisive
  • Bournemouth: 121 meciuri jucate, 11 goluri înscrise, 6 pase decisive
  • Watford: 28 meciuri jucate, 1 gol înscris, 0 pase decisive
  • Chelsea: 17 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Reading: 5 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
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