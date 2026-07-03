În vara lui 2020, ”cetățenii” l-au cumpărat pe Nathan Ake de la Bournemouth pentru 45,3 milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau pe fotbalist la 28 de milioane. Acum, olandezul este cotat la 12 milioane de euro.

Nathan Ake a plecat după șase ani de la Manchester City! Unde va juca în noul sezon

În această vară, Ake a plecat de la Manchester City și a semnat cu Fenerbahce, în primul eșalon al Turciei, unde va fi coleg cu Ederson, Soyuncu, Semedo, Kante sau Amrabat.

”Clubul nostru a ajuns la un acord cu Nathan Ake, care reprezintă Olanda. Jucătorul nostru, care a purtat tricoul naționalei la Campionatul Mondial din 2026, se va alătura echipei noastre în cantonamentul din Austria, după finalizarea procesului de obținere a permisiunii.

Prezentăm aceste informații opiniei publice”, se arată în comunicatul emis de Fenerbahce.