Anchetat penal pentru tentativă de viol, comportament coercitiv și agresiune, Mason Greenwood a fost suspendat de la Manchester United în perioada 30 ianuarie 2022 - 21 august 2023.

Procurorii au oprit cazul în februarie 2023, invocând retragerea unor martor-cheie și apariția unor informații noi, astfel încât Greenwood nu mai putea fi condamnat.

În sezonul 2023/24, englezul a fost trimis sub formă de împrumut în Spania, la Getafe, iar în august 2024 a fost cumpărat de Olympique Marseille pentru 26 de milioane de euro.

E gata! S-a făcut transferul lui Mason Greenwood pentru 40.000.000 de €

Acum, se pare că Mason Greenwood va pleca și de la Marseille. Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele sociale că a fost bătută palma pentru mutarea sa la Fenerbahce, în Turcia.

Suma de transfer se duce la 40 de milioane de euro + alte două milioane de euro bonusuri. Din această tranzacție, Manchester United se va alege cu aproximativ zece milioane de euro.

”Salariul va fi în jur de zece milioane de euro pe an într-un deal valabil până în iunie 2030 la Fener”, a mai scris jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele sociale.

Cifrele lui Mason Greenwood