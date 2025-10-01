Agonia lui Reghecampf se prelungește la Al-Hilal Omdurman din Sudan! Practic, antrenorul român a ajuns să „trăiască“ aici, de la o dublă la alta. Pentru că jocul e atât de slab, încât, în acest moment, românul stă cu sabia deasupra capului.

Mai întâi, s-a speculat că „Reghe“ va fi demis, în cazul în care va rata calificarea în turul 2 preliminar Champions League, în fața celor de la Jamus (Sudanul de Sud). Cum Al-Hilal Omdurman s-a strecurat, totuși, în următoarea fază, după o victorie chinuită în retur, scor 1-0 – în tur, fusese o remiză albă – Reghecampf a primit o gură de oxigen. Nu însă pentru mult timp!

Începând de duminică, fanii cer, în mod insistent, demiterea românului din funcție din cauza jocului sub orice critică. Sport.ro a arătat aici o fotografie din campania online care e în derulare, în Sudan, împotriva lui „Reghe“.

Decizia clubului: credit pentru Reghecampf pentru încă un tur preliminar!

Văzând furia suporterilor, dar și criticile presei, șefii clubului Al-Hilal Omdurman au avut o întâlnire pentru a discuta subiectul băncii tehnice. Jurnaliștii sudanezi au notat că, în acest moment, sunt mai mulți oameni din cadrul clubului care și-au pierdut, la rândul lor, încrederea în „Reghe“. Ei ar fi vrut ca românul să plece de acum, iar de dubla cu Police FC (Kenya), în turul 2 preliminar Champions League, să se ocupe secundul său localnic, Khaled Bakhit. Acesta e o legendă vie a celor de la Al-Hilal Omdurman, dar e în relații glaciale cu „Reghe“.

Norocul românului e că, în urma ședinței de astăzi, s-a impus, totuși, tabăra care susține rămânerea sa în funcție. Așadar, Al-Hilal Omdurman tocmai l-a reconfirmat pe Reghecampf. Dar cu o precizare importantă! Situația românului va fi reevaluată, după dubla cu Police FC din Kenya. Meciurile sunt programate pentru 18 și 25 octombrie.

Așadar, Reghecampf mai are ceva mai mult de două săptămâni la dispoziție, pentru a îmbunătăți jocul echipei. În caz contrar, el riscă să aibă un mandat și mai scurt, comparativ cu cel pe care l-a avut, în Tunisia, unde a rezistat, la Esperance, doar 4 luni.

