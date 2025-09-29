Laurențiu Reghecampf dă impresia că se joacă, fără nicio reținere, cu nervii arabilor! Pentru că, într-un moment în care e cu spatele la zid, când i se cere „decapitarea“ pe fondul unui joc foarte slab, românul a luat o decizie foarte ciudată!

Potrivit jurnaliștilor din Sudan, într-un moment în care era de așteptat să muncească pe rupte, într-o încercare de a îmbunătăți jocul echipei, Reghecampf i-a lăsat pe toți cu gura căscată. Pentru că, la revenirea echipei la Dar es Salaam (Tanzania), unde Al-Hilal Omdurman și-a stabilit cartierul general, „Reghe“ le-a dat jucătorilor... trei zile libere!

Această decizie a românului vine după o serie de acuze grele la adresa sa, după cum Sport.ro a arătat aici. Și a amplificat furia fanilor, care speră ca Reghecampf să fie pus pe liber, în următoarele ore.

Dacă, totuși, va „supraviețui“ și va continua, la Al-Hilal Omdurman, pentru fostul antrenor al FCSB-ului urmează încă o dublă crucială. Pe 18 (deplasare) și 25 octombrie (pe teren neutru, la Zanzibar), echipa lui „Reghe“ va da de Police FC din Kenya, în turul II preliminar Champions League.

