România a început să dea antrenori la niște echipe demne de zona crepusculară a fotbalului mondial!

Mai întâi, am avut cazul lui Cosmin Contra (49 de ani), care a fost prezentat la Al-Kholood (Arabia Saudită) pe 3 iulie, pentru ca, după fix 20 de zile, clubul să publice anunțul rezilierii contractului său.

Acum, Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a reușit să ne conecteze la fotbalul din... Sudan! Preluând Al-Hilal Omdurman, românul a ajuns într-o țară aflată într-o situație teribilă din cauza unui război civil, la care se adaugă și grave probleme economice și sanitare. Iar „Reghe“ pare că, mai întâi, a semnat, iar abia apoi a realizat unde a nimerit. Ce a dezvăluit Hassan Farouk, fix asta demonstrează, dacă lucrurile stau, într-adevăr, așa cum a scris jurnalistul sudanez.

„Reghecampf a cerut să joace cu Al-Hilal în campionatul din Algeria!“

Hassan Farouk și-a început seria dezvăluirilor, spunând că Reghecampf a acceptat ca transferurile să fie făcute la propunerile oficialilor clubului Al-Hilal Omdurman.

„Reghecampf a dat mâna liberă conducerii să aducă jucătorii pe care vor ei. Având în vedere că are un contract pe un an, el nu poate avea un cuvânt de spus în privința transferurilor“, a notat Hassan Farouk.

Apoi, jurnalistul arab a venit cu o informație care, dacă se va confirma, e una cu adevărat șocantă!

„În contractul lui Reghecampf sunt anumite clauze care nu pot fi respectate. Dar conducerea lui Al-Hilal Omdurman i-a promis românului că aceste clauze vor fi respectate cu ajutorul federației. Printre ele e propunerea antrenorului român ca Al-Hilal Omdurman să evolueze în campionatul din Algeria. Directorul clubului Al-Hilal a spus că prin această propunere, Reghecampf vrea să pregătească echipa, după cantonamentul extern, care va fi în Rwanda sau în Tanzania“, a dezvăluit Hassan Farouk.

Debandadă la Al-Hilal: mai mulți jucători vor să plece!

Jurnalistul sudanez a oferit apoi detalii despre situația explozivă de la Al-Hilal Omdurman. Concret, mai mulți jucători vor să părăsească echipa din cauza situației din Sudan, unde un război civil face ravagii.

„Cei mai mulți jucători străini refuză să mai joace în Sudan și unii dintre ei așteaptă acum rezilierea contractelor. Acești străini invocă problemele de securitate care există, la ora actuală, în Sudan. La Al-Hilal, jucătorii care vor să plece sunt Khadem Diaw și Cleo Bale. Dar sunt și alții care pot apărea pe lista plecărilor. În aceste condiții, Reghecampf poate părăsi Al-Hilal, înainte de a-și începe mandatul. Mai ales dacă propunerea sa, de a pregăti echipa într-un campionat străin, nu va putea fi pusă în practică“, a concluzionat Hassan Farouk.

