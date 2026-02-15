Meciul a fost marcat de o fază controversată din finalul primei reprize, când Pierre Kalulu a fost eliminat. Arbitrul Federico La Penna este evident vinovat pentru faza petrecută pe finalul primei reprize. După o simulare a lui Alessandro Bastoni, centralul i-a arătat al doilea cartonaș galben lui Pierre Kalulu, iar Juventus a rămas în zece jucători.

Federico La Pena ar putea fi suspendat o lună

În cazul în care La Penna l-ar fi penalizat pe Bastoni pentru simulare, atunci echipa lui Cristi Chivu ar fi rămas în inferioritate numerică, pentru că Bastoni mai avea deja un cartonaș galben.

Momentul a generat un scandal imens în Italia. Chiar și la pauza meciului au fost tensiuni uriașe, pe tunelul care duce la vestiare, când Chiellini și alți oficiali ai lui Juventus au fost gata să sară la gâtul arbitrului. Jurnalistul Carlos Passerini a anunțat că Federico La Penna va fi suspendat cel puțin o lună după eroarea comisă în Derby d’Italia, însă, din punctul său de vedere, marea dezamăgire este faptul că Alessandro Bastoni va scăpa nepedepsit.

Italienii dezamăgiți de comportamentul lui Cristi Chivu

Totuși, italienii au fost dezamăgiți de comportamentul lui Cristi Chivu de la finalul jocului. Jurnalistul Corriere della Sera, Daniele Dallera, a scris un editorial în care l-a criticat în termeni duri pe antrenorul român.

”Chivu, Marotta și Inter au ratat o oportunitate de a face istorie. Dar cum se face că, cu doar 48 de ore mai devreme, Chivu a spus încă un lucru inteligent, iar apoi a doborât recordul de ipocrizie? De ce, de ce, de ce? Simplu: fotbalul tolerează simularea, adică înșelătoria, trăiește cu ea, dar nu acceptă adevărul, mai ales când doare.

’Voi fi fericit când voi vedea un antrenor cerându-și scuze pentru că a profitat de o greșeală de arbitraj...’, a spus inteligentul antrenor al lui Inter. Dar trecerea de la gând la faptă este dificilă. E diferit de ceilalți, dar apoi a arătat că se comportă ca toți colegii săi. (...)

Fotografii și televiziunile îl surprind pe Bastoni sărbătorindu-și reușita personală. Prima omisiune a adevărului. A doua omisiune este comisă de Chivu după meci. În loc să recunoască farsa și să își respecte propria gândire, propria filozofie de viață, începe să vorbească despre un ’contact’, ’jucătorul meu a fost atins’. Ca și cum ar spune: ’E firesc să-și piardă echilibrul.’ Un raționament care nu se susține, departe de coerență. A doua omisiune a adevărului. (…)

Antrenorul lui Inter este pregătit, vrea să fie diferit și chiar este, rămânem convinși de acest lucru chiar și după această reprezentație de teatru suburban, însă i-a trebuit o oră înainte de a apărea în fața televiziunilor și a jurnaliștilor pentru a minimaliza, a justifica și a se agăța de ferestrele de la San Siro, doar pentru a cădea inevitabil în capcană. Construită cu o perfecțiune obsesivă în acea oră de mărturie falsă alături de conducerea clubului, inclusiv de președintele Marotta, un manager pe care îl respectăm atât ca profesionist, cât și ca om. Cu atât mai gravă devine greșeala pe care a făcut-o”, au scris italienii.