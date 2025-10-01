Laurențiu Reghecampf trăiește o experiență fotbalistică neagră, în Africa, la Al-Hilal Omdurman! Pentru că, în mai puțin de două luni, a „reușit“ să-și strice relația, atât cu oamenii din cadrul lotului, cât și cu suporterii albaștrilor.

Primii îl acuză de „aroganță“, în timp ce fanii sunt îngroziți de ce joacă echipa, după venirea românului pe bancă. Aici, „Reghe“ are și un pic de ghinion. Pentru că a preluat Al-Hilal Omdurman de la congolezul Florent Ibengé (63 de ani), sub comanda căruia formația sudaneză a strălucit. Dovadă și faptul că, în sezonul trecut, Al-Hilal Omdurman a avansat până în sferturile Champions League. Și a câștigat titlul în campionatul din Mauritania, în condițiile în care în Sudan fotbalul s-a oprit din cauza unei situații catastrofale, după cum Sport.ro a arătat aici.

Viralul zilei: „Reghecampf, demis!“

Revenind la Reghecampf, acesta a sperat să reducă presiunea asupra sa, după calificarea în turul II preliminar Champions League cu Jamus (Sudanul de Sud). Din păcate pentru el, după remiza albă din tur, prestația echipei a fost atât de slabă, în returul din Zanzibar – Al-Hilal Omdurman nu poate juca pe teren propriu, în Sudan -, încât fanii s-au convins definitiv: „Reghe“ e incompatibil cu echipa lor!

Potrivit jurnaliștilor din Sudan, începând de duminică, de când s-a încheiat returul cu Jamus (1-0), pe rețelele de socializare din Sudan s-a viralizat hashtag-ul „Reghecampf, demis!“. Semn clar că antrenorul român a devenit inamicul publicului numărul 1, în mai puțin de două luni de la numirea sa în funcție.

„Reghecampf, trezește-te!“

În acest context, la presiunea sufocantă a publicului s-a adăugat și „avalanșa“ de critici asupra lui „Reghe“ în presa locală.

Curg, practic, analizele și editorialele prin care se cere „decapitarea“ tehnicianului român, înaintea dublei cu Police FC (Kenya), în turul II preliminar Champions League. Aceste partide sunt programate pentru 18 și 25 octombrie.

Ce a făcut Reghecampf, în fața acestei situații teribile? A luat o decizie care i-a înfuriat și mai mult pe sudanezi, după cum Sport.ro a arătat aici. Văzând nepăsarea românului, jurnalistul Ghani Al-Zaidabi a publicat un text acid, prin care a cerut, la rândul său, demiterea lui Reghecampf.

„Adevărul e că, sub comanda acestui antrenor, Al-Hilal a arătat cele mai slabe prestații din ultimii ani. Echipa a fost la un pas de a fi eliminată de Jamus, în turul I preliminar Champions League. Ăsta nu e echipa pe care o știam noi, fanii au tot dreptul să fie furioși și să ceară demiterea imediată a lui Reghecampf. Opinia lor trebuie să fie respectată. Mai ales că au dreptate. Al-Hilal i-a reziliat contractul lui Florent Ibengé, pentru că acesta a eșuat în tentativa de a câștiga Champions League. După o asemenea decizie, e inadmisibil ca Al-Hilal să ajungă pe mâna unui antrenor slab, precum Reghecampf“, a scris Ghani Al-Zaidabi.

Mai departe, acesta a avut un mesaj pentru „Reghe“, în cazul în care acesta va fi scutit de demitere, în următoarele zile.

„Reghecampf, trezește-te! Citește-ți, din nou, notițele. Limpezește-ți capul! Deschide ochii și arată-ne ceva nou. Ceva de folos pentru Al-Hilal. Ceva prin care să ne convingi că merită să avem încredere în tine, mai ales că dubla cu Police FC din Kenya bate la ușă. Și vor fi două meciuri mult mai grele, în comparație cu cele cu Jamus“, a averizat jurnalistul arab.

