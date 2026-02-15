VIDEO Dinamo s-a calificat în semifinalele Cupei României! Urmează ”șocul” cu U-BT Cluj, care s-a distrat cu Steaua

Dinamo s-a calificat în semifinalele Cupei României! Urmează ”șocul” cu U-BT Cluj, care s-a distrat cu Steaua Baschet
Final Eight-ul Cupei se dispută în aceste zile la Oradea.

Dinamocs dinamo bucurestiRadu VîrnăDerrick MarksJonathan StarkU-BT Cluj
Dinamo s-a calificat în semifinalele Cupei României, după 84-78 cu CS Vâlcea în sferturi, în cadrul Final Eight-ului care se desfășoară la Oradea.

Adversara din semifinale va fi campioana en-titre U-BT Cluj, care a eliminat-o pe Steaua, Steaua Sharks cum se numește acum echipa din Ghencea, scor 100-77.

Dinamo - CS Vâlcea 84-78

”VICTORIE! ⬜️🟥 Dinamo merge în semifinalele Cupei României după un meci pe care l-a controlat aproape în întregime. Zydrunas Urbonas a pregătit excelent meciul cu CS Vâlcea 1924, rulând până la final întregul efectiv de jucători.

📊 Radu Vîrnă a fost fenomenal în fața fostei sale echipe stabilind ritmul alb-roșiilor. Acesta a pus pe tabelă 18 puncte, 4 recuperări și 3 pase decisive. Marks și Stark au avut și ei prestații solide, fiecare cu câte 17 puncte.

Mâine.. U-BT Cluj-Napoca! 🔥”, a postat pagina CS Dinamo Baschet.

Dinamo - CS Vâlcea Rm. Vâlcea 84-78 (24-21, 23-19, 17-11, 20-27): Radu Vîrnă 18p, Derrick Marks 17p, Jonathan Stark 17, Vyacheslav Bobrov 10p au fost principalii marcatori pentru trupa din Ștefan cel Mare.

U-BT Cluj - Steaua 100-77

”🏀 BASCHET

❤️💙 Steaua cedează în Final Eight-ul Cupei României, la Oradea, în fața campioanei U BT Cluj-Napoca, 77-100. Băieții lui Andrei Mandache nu au putut ține ritmul cu ardelenii. Diferența a fost făcută până la pauză, când Universitatea s-a desprins la 56-34. 

Ultimele două sferturi au fost mai echilibrate, dar calificarea era jucată. Juwan Gray, 24 de puncte și 9 recuperări, a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor. Celelalte puncte ale Stelei au venit de la Kenny Dye 23, Demilade Adelekun 10, Albert Stan 6, Vitalie Bălan 6, George Vlad 3, Paul Popescu 2, Lorenzo Diaconescu 2, Alin Andrieș 1”, a postat la final Steaua București.

Programul semifinalelor Cupei și când se dispută finala

Luni, ora 17:00:

U-BT Cluj-Napoca - CS Dinamo Bucureşti

Luni, ora 19:45:

CSM Târgu Mureş - CSM CSU Oradea

Marţi va fi zi liberǎ de competiţie, finala urmând a se disputa miercuri, de la ora 19:00, între câştigǎtoarele din semifinale, în aceeași ”Arena Oradea”.

Baschetbalistul Ștefan Grasu de la Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro

