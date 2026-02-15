Cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat, FCSB ocupă locul zece, cu 40 de puncte acumulate și riscă să rateze play-off-ul.

Gigi Becali: ”Dacă nu e Tănase, nu ai cum să câștigi meciuri!”

Gigi Becali a ajuns la o concluzie tristă pentru campioana României după eșecul suferit în Bănie: fără Tănase, care a ratat meciul cu Universitatea Craiova din cauza unei accidentări, FCSB nu mai poate câștiga.

Finanțatorul roș-albaștrilor a recunoscut că Universitatea Craiova este mai puternică decât FCSB în acest sezon și a mărturisit că la meciul de pe ”Ion Oblemenco”, nu a funcționat nicio variantă.

Totuși, Becali a anunțat că nu depune armele și că echipa sa va lupta până la final.

”Dacă nu e Tănase la echipa asta, nu ai cum să câștigi meciuri. Olaru ăsta e, el aleargă. Nu știu cine e, cine nu e, că nu stăm într-un jucător. Sunt mai puternici decât noi și cu asta basta. (...) Cisotti nu a mers, l-am băgat pe Tavi Popescu, nici ăla, nici David Miculescu nu prea a făcut... Au fost ei foarte puternici, foarte hotărâți și agresivi în dueluri. Ei au fost mult mai puternici decât noi, ce variante pe bancă... (...)

Noi am avut ocazie cu poarta goală când a dat Bîrligea cu capul, puteam să egalăm și în minutul 90. Nu ai cum să ai pretenții, pentru că oricum ei au fost mult mai buni decât noi, așa că nu are rost să discutăm acum, nici despre arbitraj, nimic. Până la ultima picătură luptăm, dar acum trebuie să recunosc că asta a fost, au fost mult mai buni decât noi”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.